Il Distretto Rotaract 2072 per ’Insieme a te’

Nell’ultimo weekend di luglio circa 45 soci del Distretto Rotaract 2072 (Emilia Romagna e Repubblica di San Marino) hanno preso parte al service distrettuale “Insieme Possiamo”, che mira a sostenere attivamente il progetto dell’associazione faentina “Insieme a Te”. Tale associazione è sorta dalla storia di Dario, malato di SLA, e di sua moglie Debora Donati: Dario, sostenuto dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi colleghi, nell’estate del 2017 ha potuto realizzare un sogno: fare un bagno nel mare del Salento, a San Foca di Melendugno. Dall’esperienza di Dario, per permettere a tutti di realizzare il suo stesso sogno, l’Associazione ha aperto nel 2018 a Punta Marina Terme (RA) uno stabilimento balneare dedicato alle persone con gravi disabilità. Allo stabilimento nel 2022 si è affiancata la gestione di tre appartamenti accessibili, destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari. I soci rotaractiani hanno prestato servizio come volontari per offrire supporto concreto agli operatori, che portano avanti ogni giorno le attività necessarie per garantire il funzionamento di una spiaggia attrezzata, accessibile e gratuita per le persone con gravi disabilità.

Ottavia Vera Cavina, Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2072, ha così commentato: "Questi due giorni di inaugurazione del service “Insieme Possiamo” ci hanno regalato nuova energia. Abbiamo donato un po’ del nostro tempo e gli ospiti ci hanno fatto il regalo più grande: l’amore per la vita che a volte viviamo senza accorgerci della fortuna che abbiamo".