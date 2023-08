Il dj Cédric Gervais a VillaPapeete E al Donna Rosa c’è Mitch B.

Doppio djset d’eccezione stasera in riviera. Si inizia da Milano Marittima dove, dopo l’antipasto al Papeete Beach, il top dj francese Cédric Gervais sarà protagonista della serata a VillaPapeete. Originario di Marsiglia, in Francia, appena 14enne era già resident al Papa Gaio di St. Tropez, uno dei club più esclusivi al mondo, per poi passare al Queen a Parigi. Subito dopo si è trasferito a Miami, per suonare tra Living Room, Nikki Beach, Crobar e Space. Tra le sue più grandi hit di sempre, c’è ‘Summertime Sadness’ di Lana del Rey. Al Donna Rosa 28 di Marina di Ravenna, invece, stasera in consolle sale Mitch B. Dj producer dal 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature. Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d’Italia e non solo.