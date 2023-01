Il dj ravennate Mitch B. pubblica ’My Roots’ Domani al Tribeca

’My Roots’ è il titolo del nuovo singolo del dj ravennate Mitch B., prodotto con Relight Orchestra e MaTo Locos. Ogni giovedì il dj è al Tribeca di Ravenna (via Trieste 90), dove propone, dalle 18 alle 22, un sound decisamente personale sospeso tra Nu Disco e Deep. Domani poi il ravennate metterà i dischi alla Vie en Rose, a Imola. ’My Roots’è già disponibile su Beatport in preorder e in preview su YouTube. Il brano viene trasmesso, dice il dj, "da una radio importante come Studio Più (Italia), a Ibiza c’è Ibiza Global Radio, in Croazia abbiamo già Radio Pola (Croazia)".