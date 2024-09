Il doc ’Sk8Face’ al Mariani

In un’ideale continuità con la mostra “Skateboard is not art” che si conclude oggi, domani il cinema Mariani propone il film documentario “Sk8Face” del regista Matt Bass. L’idea è come sempre di Marcello Pernisa, già realizzatore e promotore della mostra sopra citata e della fortunata serie di film inerenti l’argomento skate proposta l’anno scorso presso la stessa sala, la quale raccolse numerose presenze anche tra i non appassionati della materia.

È stato proprio “Cello” a contattare il regista ricevendo il consenso immediato di quest’ultimo, entusiasta del fatto che quella di Ravenna fosse la premiere italiana della sua pellicola. "Durante la preparazione della mostra – racconta Cello - mi sono informato sulle tendenze della skateboard art in giro per il mondo per creare argomenti interessanti da postare sui social relativi all’argomento e mi sono imbattuto in questo documentario per caso".

Il sottotitolo del film è ’La Skateboard art è storia’ e la pellicola narra proprio dell’evoluzione della grafica delle tavole con interviste realizzate ai principali designer delle stesse, ma soprattutto ai più famosi skaters dell’epoca come Tony Hawk e tanti altri.

"Al momento questa proiezione è l’unica possibilità per vedere il film in Europa – spiega ancora Cello – pertanto si tratta di un’esperienza interessante sia per gli appassionati che per i curiosi di quel mondo. Il tutto viene raccontato con un linguaggio molto chiaro e divertente con tanti aneddoti e curiosità".

La serata inizia alle ore 21: la pellicola è in lingua originale sottotitolata e sarà preceduta dalla video intervista effettuata da Cello al regista.

Qualcuno ricorderà la calata degli skaters per le vie del centro di Ravenna avvenuta in occasione della visione del primo film della rassegna dell’anno scorso “Trashin corsa al massacro”, prima del quale in cui cinquanta, tra vecchie glorie e nuove leve, partirono da Porta Adriana alla volta del Mariani (che si trova in via Ponte Marino, 19), percorrendo via Cavour sulle proprie tavole. Bene, se il tempo sarà clemente, assicura Cello, domani sera assisteremo alla ripetizione di quella situazione. Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com oppure 0544 37148 (negli orari di apertura della sala)

Stefano Pece