Il doc sullo scultore. Giuliano Vangi

Verrà presentato oggi alle 17 al Ridotto del Teatro Masini il docufilm ‘Focus on Vangi’, dedicato all’artista Giuliano Vangi, considerato il miglior scultore vivente italiano, omaggiato l’anno scorso dal Mart di Rovereto con una mostra che lo accostava a icone quali Michelangelo, Donatello e Giovanni Pisano. L’artista classe 1931, originario del Mugello ma pesarese d’adozione – fra i più noti italiani all’estero, tanto da avere un museo a lui dedicato in Giappone, nella città di Mishima – è al centro del docufilm diretto da Emerson Gattafoni e prodotto da Valeria Cagnoni, volti degli schermi Rai quali protagonisti della ventennale serie di viaggi su due ruote ‘Dreams Road’. L’artista sarà presente in sala insieme a Emerson Gattafoni e a Valeria Cagnoni.

f.d.