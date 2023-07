Il docu-film su Gardini Biglietti subito esauriti, la proiezione raddoppia al PalaCongressi

Tutti esauriti in poche ore i biglietti per la proiezione domenica sera alle 21 al teatro Alighieri della nuova docu-fiction ’Raul Gardini’, a trent’anni dalla morte dell’imprenditore ravennate. Da oggi saranno resi disponibili altri 320 posti al Palazzo dei Congressi, sempre alle 21. Domenica sera il film sarà trasmesso praticamente in contemporanea anche su Rai 1 alle 21.25.

La docu-fiction vede Fabrizio Bentivoglio nei panni di Gardini. Diretto da Francesco Micciché, il film tilizza materiale d’archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite, si apre con il varo del Moro di Venezia l’11 marzo 1990 e termina il 23 luglio del 1993, giorno del suicidio di Gardini. Nella ricostruzione affidata alla fiction, l’inconto di Gardini con una giornalista – interpretata da Pilar Fogliati – diventa l’occasione per un’intervistaconfessione che ripercorre le vicende che lo hanno portato alla ribalta internazionale. Il film è coprodotto da Rai Fiction e Aurora Tv con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission.

Prima della proiezione saliranno sul palco dell’Alighieri, per raccontare il progetto e rispondere alle domande del pubblico, gli interpreti protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Pilar Fogliati ed Helene Nardini, il regista Francesco Micciché, lo sceneggiatore Giovanni Filippetto e il produttore Giannandrea Pecorelli. Proprio per venire incontro alla grande richiesta sarà possibile partecipare alla visione dell’intero evento in streaming anche da Palazzo dei Congressi sempre alle 21. Sono così disponibili ulteriori 320 posti.

Anche per Palazzo dei Congressi l’ingresso è libero e su prenotazione fino ad esaurimento posti (info 0544 249244) alla biglietteria del Teatro Alighieri aperta dal lunedì al sabato 10-13 e 16-18 (domenica e festivi 10-13).

"Quella di Raul Gardini è una storia che deve essere raccontata – dice Giannandrea Pecorelli, produttore per Aurora Tv –. Sono passati trent’anni dalla sua morte avvenuta in una fase cruciale e ancora controversa del nostro Paese. In realtà l’avventura di Raul Gardini e della famiglia Ferruzzi è molto di più. È la storia di una realtà imprenditoriale con una visione fortemente innovativa ed europeista". Fra le iniziative del trentennale sono in programma il 29 agosto l’inaugurazione di una mostra fotografica di Carlo Borlenghi sul Moro di Venezia a Palazzo Rasponi, dal 14 ottobre la mostra su Alberto Burri al Mar in collaborazione con Fondazione Burri, e per chiudere la presentazione di borse di studio in memoria di Raul, che la fondazione Gardini stanzierà per premiare tesi sui temi Bioeconomy e salute del pianeta.