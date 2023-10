Il docufilm della scuderia AlphaTauri sarà proiettato al cinema Sarti

La storia del team faentino va sul grande schermo. Dopo l’anteprima mondiale dello scorso settembre a Venezia, il docufilm ufficiale di scuderia AlphaTauri arriva adesso a Faenza. Martedì 7 novembre dalle 20 al cinema Sarti, in via Scaletta 10, sarà proiettato ‘Whatever it Takes - The Race before the Races’, il docufilm ufficiale della scuderia di Formula 1. Il film, co-prodotto da scuderia AlphaTauri e da Digital Lighthouse, mostra i dietro le quinte della progettazione e realizzazione di una monoposto di F1, ma ripercorre anche la storia del team e dei suoi campioni.

La proiezione sarà preceduta da un confronto tra i rappresentanti di scuderia AlphaTauri e le istituzioni: Franz Tost (team principal scuderia AlphaTauri), Peter Bayer (ceo scuderia AlphaTauri), Otello Valenti (HR director scuderia AlphaTauri ), Luca Curto (regista), Diego Mandolfo (autore) dialogheranno con il sindaco Massimo Isola e il vicesindaco Andrea Fabbri. La serata verrà condotta dal giornalista Boris Casadio. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; prenotazioni online: bit.lyFaenza7112023