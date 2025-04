Il dolore dei famigliari. Lo zio: "Non credo alla rapina. Penso al traffico d’organi"

C’erano la testa e le braccia dentro a una valigia individuata nella tarda mattinata di domenica scorsa dalla polizia nei pressi dello stadio di Santa Marta, città sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena, in Colombia. Altri resti del suo corpo (torso e gambe), sono stati rinvenuti lunedì sera nelle acque del torrente Manzanares, all’altezza del ponte La Platina, vicino alla frazione di Minuto de Dios, dentro a un sacco. Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità del defunto solo grazie al bracciale di un albergo rimasto attaccato a un polso. Si tratta di Alessandro Coatti, biologo ricercatore nato il 3 agosto del 1986 a Portomaggiore ma di fatto della frazione di Longastrino, sotto al comune di Alfonsine, dove i familiari ancora vivono.

"Siamo increduli, non riusciamo a capacitarci", ha riferito lo zio Giovanni. "Era un bravo ragazzo, una persona aperta, solare. Non aveva nemici, non era litigioso. L’ipotesi della rapina non mi convince: lui non ostentava ricchezza. Non riesco invece a scacciare un pensiero: quello del traffico d’organi". Sembra che il 38enne volesse andare ad abitare in Sudamerica e che quello fosse una sorta di giro perlustrativo prima di rientrare la prossima settimana.

Coatti, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in neurobiologia molecolare con il massimo dei voti e con un master all’Ucl (university college London), abitava a Londra dal 2017 ed era membro della Royal Society of Biology. Secondo le verifiche degli inquirenti, era entrato in Colombia lo scorso 28 marzo nel contesto di un viaggio nei Paesi latinoamericani iniziato a gennaio e che lo aveva già visto solcare i confini di Ecuador, Perù e Bolivia.

Il personale dell’hotel Marovi, struttura nella quale l’uomo alloggiava dal 3 aprile scorso, ha detto che Coatti avrebbe lasciato l’albergo il 4 aprile spiegando di volere andare al mercato pubblico con l’intenzione di trovare lì un passaggio per il Parque Tayrona, parco naturale e nota meta turistica a ridosso della città. "Era la prima volta che veniva nel nostro hotel - ha spiegato una dipendente delle reception contattata al telefono -. Una persona tranquilla: lo abbiamo visto uscire e tornare sempre da solo. Non lo abbiamo mai visto parlare con nessun altro. Niente di sospettoso insomma da segnalare".

Di sicuro del 38enne si sono perse le tracce nel momento in cui è uscito dall’hotel e fino al ritrovamento il giorno seguente, verso le 13.30, della valigia con parte dei suoi resti nel quartiere di Villa Betel, non distante dallo Stadio ’Sierra Nevada’. Alla identità formale si è arrivati grazie alla fotocopia del passaporto lasciata alla reception.

La notizia dell’accaduto ha avuto un effetto dirompente non solo in Italia visto che quella zona della Colombia è molto battuta dai circuiti turistici. Il sindaco Carlos Pinedo Cuello sulla sua pagina di X, è arrivato a offrire 50 milioni di pesos (poco più di 10 mila euro) a chi dovesse fornire informazioni utili a individuare i responsabili dell’omicidio. Il primo cittadino ha in particolare spiegato di avere dato disposizioni per coordinare le indagini sul caso. "Questo delitto non resterà impunito - ha tuonato nel post - . I criminali devono sapere che a Santa Marta la criminalità non ha posto. Li perseguiremo finché non saranno stati assicurati alla giustizia".

Coatti, che aveva lavorato per l’organizzazione britannica per otto anni come responsabile del team della politica scientifica prima di essere promosso a responsabile senior, è stato descritto dai colleghi come uno scienziato appassionato e dedito alla ricerca. Aveva guidato il lavoro dell’ente sulla scienza animale scrivendo numerosi documenti e organizzando eventi e presentazioni in Parlamento. Cordoglio è giunto anche dalla Normale di Pisa della quale il 38enne aveva frequentato il corso ordinario dal 2005 al 2010.