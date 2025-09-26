Il dono dall’Inghilterra. Il bastone di Byron

Domenica alle 10.30 arriva a Ravenna Lord Byron. Non è ovviamente il poeta inglese dell’Ottocento, maestro del romanticismo e patriota per la libertà dei popoli, ma Robin Byron, discendente di George e oggi presidente della prestigiosa Byron Society di Londra che visiterà i Musei insieme alla moglie. Visita resa ancora più interessante dal fatto che Lord Byron porterà in dono ai Musei Byron e del Risorgimento un prezioso cimelio: il bastone da passeggio del grande poeta romantico. Molti ricorderanno che Lord Byron cercava spesso di nascondere una leggera andatura claudicante, ma i bastoni eleganti erano anche oggetti della moda dell’epoca, persino per i giovani, e così Lord Byron, soprattutto per le lunghe camminate, poteva fregiarsi di questo accessorio alla moda, trovandolo anche confortevole e di aiuto per il suo incedere.

Il bastone, che ha oltre due secoli di vita e una storia molto particolare. La Byron Society di Londra ha ricevuto infatti un lascito dall’eredità di Anne Clare Samson, con il bastone di Lord Byron, sul quale una minuta iscrizione aiuta in parte a ricostruirne la storia: ‘Uno dei comuni bastoni da passeggio di Lord Byron, donato alla sua partenza dall’Italia per Missolungi, 1824, al suo compagno Capitano Medwin e da questi trasferito al Dottor Granville come segno di antica amicizia e stima, 1842’.

La cerimonia di consegna del bastone si svolgerà alla presenza anche del Presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei, Antonio Patuelli e prevede - dopo i saluti di benvenuto della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, del presidente dell’Italian Byron Society Ernesto Giuseppe Alfieri e del Sindaco Alessandro Barattoni - alcune letture di testi byroniani, in inglese e in italiano, da parte dei professori Gregory Dowling e Diego Saglia, Vice Presidenti dell’Italian Byron Society.

Giorgio Costa