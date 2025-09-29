Flotilla, il Colle va ascoltato

CronacaIl dono del pronipote di lord Byron. Un bastone da passeggio del poeta
29 set 2025
GIORGIO COSTA
Cronaca
Il dono del pronipote di lord Byron. Un bastone da passeggio del poeta

Un nuovo importante cimelio arricchisce le importanti collezioni dei Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. È arrivato infatti ieri,...

Robin Byron (primo a sinistra) consegna il bastone da passeggio del poeta ad Antonio Patuelli, Mirella Falconi Mazzotti ed Ernesto Giuseppe Alfieri

Un nuovo importante cimelio arricchisce le importanti collezioni dei Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. È arrivato infatti ieri, direttamente dalle mani di lord Robin Byron, discendente di George Byron, il bastone da passeggio che aiutava il claudicante poeta romantico inglese nelle sue passeggiate attraverso la città e nelle pinete ravennati. La Byron Society di Londra, di cui Robin Byron è presidente, aveva ricevuto infatti un lascito dall’eredità di Anne Clare Samson, con il bastone di Lord Byron, sul quale c’è un’iscrizione: "Uno dei comuni bastoni da passeggio di Lord Byron, donato alla sua partenza dall’Italia per Missolungi, 1824, al suo compagno Capitano Medwin e da questi trasferito al Dottor Granville come segno di antica amicizia e stima, 1842". La donazione è avvenuta ieri alla presenza del presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei Antonio Patuelli, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Mirella Falconi Mazzotti, del vicesindaco Fabio Sbaraglia e del presidente dell’Italian Byron Society Ernesto Giuseppe Alfieri. "Mi complimento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - ha detto Lord Byron - per questo progetto straordinario".

Giorgio Costa

