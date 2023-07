Il dono della Rete delle biblioteche vicentine Raccolti 27mila euro per la Manfrediana

Il regalo della Rete delle biblioteche vicentine per la Manfrediana, colpita dall’alluvione: 27mila euro. Nei giorni scorsi l’assessore comunale Davide Agresti è stato ospite della Provincia di Vicenza per ricevere la donazione. Alla raccolta fondi hanno partecipato 64 comuni del Vicentino, che hanno raccolto oltre 27mila euro per l’acquisto di libri per le sezioni del piano terra della Manfrediana, travolte da acqua e fango. Nello specifico, la Provincia di Vicenza ha invitato le biblioteche vicentine a destinare una parte del proprio budget da destinare all’acquisto di libri a Faenza.