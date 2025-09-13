Il dono di Berardi a Russi: le sue ceramiche

Si inaugura questa mattina l’esposizione permanente delle ceramiche faentine donate da Domenico Berardi alla sua città, Russi. L’appuntamento è alle 10.30 al centro culturale di via Cavour 21, al primo piano, a Russi. La collezione costituita da 26 opere di tre fra i maggiori ceramisti faentini del Novecento, Pietro Melandri, Riccardo Gatti e Domenico Matteucci, è allestita negli spazi antistanti la sala Ravaglia, in apposite vetrinette progettate dall’architetto Gianni Errani, incaricato dalla vedova Berardi, Rossana Missiroli.

Domenico Berardi, persona coltissima, direttore dell’archivio comunale di Ravenna, giornalista premiato nel 1993 con il Premio Guidarello, era conosciutissimo non solo a Russi e Ravenna. Repubblicano doc da studente aveva conosciuto Giovanni Spadolini. Quando anni dopo gli fu offerto un posto nella direzione nazionale del Pri, lo rifiutò non volendo lasciare la sua Russi. Si è spento un anno fa a 92 anni.

"Era precisa volontà di Domenico quella di donare queste ceramiche al comune di Russi – afferma la moglie Rossana Missiroli – si tratta di una raccolta di famiglia, molti pezzi, i più li aveva acquistati la sua mamma, faentina e donna di gran gusto. Per questo ho chiesto al Comune di indicare, in caratteri piccoli, come donatori le Famiglie Martini e Berardi". "Sono 26 pezzi – aggiunge –, 24 Melandri, un Matteucci e un Gatti, tutti creati fra il 1920 e il 1970. Begli oggetti, molti dei quali li tenevamo sparse fra i libri sugli scaffali. Mi sarebbe piaciuto molto che la raccolta fosse allestita nella biblioteca comunale, questo perché mio marito è stato per decenni direttore dell’archivio storico comunale di Ravenna e per un periodo reggente della biblioteca Classense. Ma in biblioteca non c’è lo spazio, mi han detto. Si è parlato anche del Museo civico, ma spesso è chiuso e la struttura non è proprietà del Comune, meglio il centro di via Cavour, uno spazio frequentato dai cittadini".

Un personaggio Berardi, ma anche Rossana Missiroli, direttrice scolastica delle scuole elementari, che a fine anni Sessanta organizzò a San Pancrazio in via sperimentale le prime classi a tempo pieno, anticipando l’introduzione ufficiale di questo modello nella scuola nel Paese. "Allora c’erano i doposcuola, bambini di diverse classi insieme con compiti diversi, un caos. Così avvia un primo tempo pieno per le quinte classi, inziamjko da San Pancrazio perché rispetto a Russi e Godo aveva più spazi e un giardino molto grande".

Rossana Missiroli Berardi è stata direttrice didattica delle scuole elementari di Russi per 24 anni, Al suo pensionamento nel 1992, l’amministrazione comunale organizzò una cerimonia con tutto il consiglio per esprimerle la sua riconoscenza. "Fu un momento di grande commozione", ricorda. E le emozioni non mancheranno neppure domani mattina, al momento del taglio del nastro della raccolta donata dalle famiglie Martini Berardi.