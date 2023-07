Il doom dei Messa all’Hana-Bi ‘Close’ in versione speciale

I pionieri del doom italiano, Messa, saranno protagonisti stasera dalle 21.30 all’Hana-Bi di viale della Pace 452G a Marina di Ravenna.

Per l’occasione il gruppo presenterà ‘Live at Roadburn’, album risultato di una collaborazione nata in occasione del Festival 2022 con una speciale formazione allargata. I brani sono quelli tratti dal disco ‘Close’, che la critica ha definito “il suono di una band che sta dando corpo al proprio posto nel passato, nel presente e nel futuro del doom metal“ e “se avete sempre desiderato un album che potesse conciliare Stevie Nicks al suo massimo splendore con la sublime cupezza di How the Gods Kill-era Danzig, questo e l’Lp dei vostri sogni“. Protagonista sarà una costellazione unica di musicisti e strumenti.

L’ingresso è libero.

Per informazioni telefonare al numero 333 2097141.