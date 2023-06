Il doppio torneo con il ricavato agli alluvionati

L’ondata di solidarietà post alluvione arriva fino ai tornei ’7 preti’ e ’7 suore’, appuntamenti storici a Voltana nati alla fine degli anni ’70 e che, dopo un lungo stop protrattosi per una quindicina di anni, sono tornati ‘alla grande’. La prima serata infatti, nei giorni scorsi, ha registrato fin dalla prima serata un’elevata e inattesa affluenza di pubblico. I due tornei di ‘calcio a 7’, maschile e femminile, si svolgono nel campetto parrocchiale di Voltana, messo gentilmente a disposizione dal parroco don Maurizio Ardini. Quest’anno la manifestazione si contraddistingue poi per una finalità lodevole, visto che il ricavato della cena che si svolgerà al termine della manifestazione, nonché del piccolo bar allestito dagli organizzatori e denominato ‘Felix Bar’ (a ricordo di don Felice Marchi, per 24 anni parroco di Voltana), sarà devoluto a iniziative pro alluvionati.

l. s.