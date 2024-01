Il dormitorio di via Torre: "Al momento siamo pieni. Molti ospiti sono abituali"

Con l’arrivo del freddo intenso diventa più complicato per chi vive in strada. Le strutture di accoglienza della città, i dormitori in particolare, sono pieni sia dei frequentatori abituali, che di quelli occasionali. "Noi da tempo siamo aperti tutto l’anno" spiega Elisa Guarini, responsabile del dormitorio di via Torre nato qualche anno fa nell’ambito del ‘piano freddo’. "Abbiamo venti posti – continua – più due in emergenza e siamo pieni. Durante l’emergenza dovuta all’alluvione siamo arrivati fino a 25, 26 posti, poi siamo stati evacuati anche noi. Non lasciamo fuori nessuno, grazie anche alla collaborazione con l’ufficio ‘Bassa soglia’ del Comune a quale comunichiamo subito quando si liberano i posti". Il dormitorio ospita solo uomini ed è inserito all’interno di un complesso che ospita anche un albergo sociale con nove nuclei familiari, un Cas con minori e una comunità.

"Buona parte dei nostri utenti – dice Guarini – vengono da tanti anni, sono ormai abituali e molti sono anziani, quindi vivono con maggiore sofferenza la vita in strada. Poi ci sono anche giovani, ma più tra le presenze occasionali. Di giorno queste persone girano per la città, stanno nei centri commerciali. Ci vorrebbe un posto che li accogliesse nelle ore diurne, come accadeva una volta con ‘Tracce’". Il dormitorio infatti apre le porte alle 19 ogni sera e gli ospiti devono lasciarlo la mattina dopo alle 8. Ci sono diversi italiani, soprattutto tra gli abituali, ma in generale sono di più gli stranieri. Per accedere bisogna chiamare il numero verde 800 202 775 il venerdi e si prenota per la settimana successiva.

"Seguiamo con estrema attenzione l’accesso a tutti i servizi dedicati – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Gianandrea Baroncini – perché la situazione economica e sociale è molto pesante. Son circa 300 le persone che seguiamo ogni anno su percorsi che chiamiamo di ‘bassa soglia’. La scelta del governo di cancellare o non rifinanziare strumenti molto utili al contrasto della povertà rischia di contribuire a fare scivolare nella povertà estrema situazioni che già di partenza erano molto fragili".

Abbiamo festeggiato i vent’anni del dormitorio Re di Girgenti con Carla Soprani e tutti i suoi collaboratori volontari e a Santa Teresa oltre alla mensa c’è lo spazio ‘Docce, Guardaroba e Ristoro’, solo per fare alcuni esempi. I posti sono occupati, ma riusciamo a soddisfare tutta la domanda. La pressione soprattutto in strutture come via Torre è alta". Tutti i luoghi che accolgono le persone che non hanno dove dormire non sono luoghi ad accesso libero ma rispondono a una progettualità che le persone possono costruire insieme agli operatori contattabili telefonicamente il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 17 al numero 0544 482801 o raggiungibili fisicamente allo sportello di via d’Azeglio negli uffici.