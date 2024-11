Il dormitorio pronto in primavera. Venti posti per chi è in difficoltà

I bisogni aumentano e con loro la necessità di ampliare i servizi e le strutture di accoglienza. Si concluderanno in primavera i lavori, all’interno di Santa Teresa, del Polo della carità che prevedono anche la realizzazione di un dormitorio accanto alla Casa della Carità. Il blocco è costituito da tre piani, il cantiere sta interessando gli ultimi due.

Il dormitorio, una novità per Santa Teresa, avrà tra i 18 e i 20 posti mentre la Casa della carità passerà dagli attuali 25 a 48 posti, per un totale di 66. Tutto questo sempre in sinergia con la Caritas e il dormitorio Il Buon Samaritano di San Rocco. L’esigenza infatti di aprire un nuovo dormitorio è stata evidente anche a seguito di un confronto con la struttura che storicamente offre ospitalità alle persone in difficoltà. A San Rocco i posti sono una ventina e le richieste sono aumentate, per questo l’Opera Santa Teresa, avendo gli spazi, ha deciso di metterli a norma e a disposizione. Per stabilire chi verrà ospitato saranno coinvolti i servizi sociali.

La collaborazione infatti nasce anche dalla necessità di creare percorsi che vadano oltre l’emergenza immediata e accompagnino queste persone all’indipendenza. Come è accaduto a un giovane di 34 anni, originario della Bielorussa, che, adottato nel 2003 da una famiglia in Puglia, sette anni fa è arrivato nel Ravennate dove ha dovuto affrontare parecchie difficoltà. "Sono venuto convinto di aver ricevuto un’offerta di lavoro stabile – racconta – invece si trattava di un impiego stagionale, a Cervia. In seguito ho fatto il pescatore, il magazziniere e non solo, ma durante il Covid le difficoltà sono aumentate, non riuscivo più a pagare l’affitto e alla fine sono stato sfrattato".

È a quel punto che l’uomo si rivolge alla Caritas a Ravenna e, senza un posto dove andare, viene ospitato per due settimane al dormitorio di San Rocco. Nel frattempo chiede aiuto a Santa Teresa e ha diversi colloqui con la psicologa Linda Giuditta Bari, coordinatrice delle attività di carità dell’Opera. "Mi hanno aiutato a trovare un’occupazione – conclude l’uomo – e una sistemazione. Da due giorni lavoro in un maneggio di Fusignano, dove ricevo vitto e alloggio ed è un luogo dove sto bene".

a.cor.