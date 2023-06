Il dottor Molducci all’avvocato "Mio figlio mi ha preso milioni di euro"

"Si presentò, disse che era un medico e che aveva un contenzioso grave con il figlio: a suo dire, gli aveva sottratto milioni di euro". È bastata questa frase dell’avvocato Carlo Zauli, sentito ieri mattina in corte d’assise a Ravenna in qualità di testimone, per sintetizzare quello che secondo l’accusa è il movente del delitto contestato: ovvero l’omicidio pluriaggravato del dottor Danilo Molducci, storico medico di Campiano scomparso a 67 anni il 28 maggio 2021 in casa sua. Alla sbarra, entrambi presenti come in ogni altra udienza, c’erano il figlio del defunto, il 40enne di Terra del Sole Stefano Molducci, studente di medicina ed esperto di trading. E la 52enne colf romena Elena Vasi Susma. Il primo, difeso dall’avvocato Claudia Battaglia, è accusato di avere pianificato il delitto con quegli stessi farmaci che il padre, allettato e segnato da varie patologie, già assumeva.

La seconda, tutelata dall’avvocato Antonio Giacomini, per il pm Angela Scorza avrebbe acquistato le medicine, usando anche ricette contraffatte, per poi somministrarle al 67enne. E si arriva qui al delineato movente economico, cioè alle parole dell’avvocato Zauli incaricato dalla vittima giusto pochi mesi prima della morte per fare luce sui sospetti familiari. "L’ho conosciuto nel gennaio 2021 – ha esordito il legale -. Me lo passarono al telefono: gli fissai un appuntamento. Ma non venne: allora lo richiamai e lui mi chiese se potevamo andare noi perché aveva problemi di mobilità". Così accadde: il 27 gennaio successivo, all’abitazione di Campiano si presentarono due collaboratori dello studio Zauli: "Un ex giornalista e un avvocato", Daniele Pacitti: quest’ultimo andò anche il 29. In quanto a Molducci, "era assolutamente razionale". Il suo racconto avrebbe cioè potuto essere fondato: occorreva però un vaglio. E così "si iniziò a cercare di capire dalle banche se fosse stato o meno sottratto danaro. Ci arrivò una montagna di documenti: le operazioni sembravano sempre in perdita". Ma per dare corpo ai sospetti, venne coinvolto pure un investigatore privato di Trento, tal Suelotto, il quale, "per capire, inserì i dati in programmi di intelligenza artificiale". Tuttavia al momento di contattare il medico per ricevere formale mandato, accadde qualcosa di singolare: l’investigatore "mi disse che aveva fissato già un appuntamento: doveva andare giù per parlare del suo incarico e per individuare il profilo peritale migliore. E così il giovedì aveva chiamato: ma la badante gli aveva risposto dicendo che il medico era morto".

Il giorno dopo aveva allora parlato con il figlio il quale aveva detto "a Suelotto che sapeva chi fosse lui dalla posta elettronica: e che sapeva di tutte le iniziative che il padre voleva prendere nei suoi confronti". L’investigatore "rimase sorpreso dell’accaduto". Del resto il 40enne aveva accesso alle password del padre nonostante tra i due, i rapporti – a detta del teste – non fossero così buoni: "Era molto determinato contro il figlio. Di lui diceva che non si era ancora laureato in medicina nonostante l’età e che viveva alle sue spalle" fino ad arrivare "a suo dire ad appropriarsi di fondi con metodi non legittimi" usati "per molto tempo" grazie al fatto che lui non aveva "conoscenze informatiche". A esplicita domanda, Zauli è stato netto: "Noi eravamo convinti che ci fossero già delle prove". Ma a quanto ammontava il patrimonio del dottor Molducci? Sul punto, il dato lo ha fornito l’avvocato Pacitti: "Disse di avere disponibilità tra il suo lavoro, il tfr e la successione del padre di circa tre milioni di euro".

Andrea Colombari