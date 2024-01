Il dottore del Mausoleo di Teodorico: "Con un materasso idraulico lo salvammo dalla subsidenza"

Raggi

Seguendo le orme del fratello abbandonò l’idea di fare il medico e si iscrisse ad architettura a Firenze. Anni di libera professione con studio a Santerno, poi Valter Piazza "per caso" si presentò a un concorso del Ministero dei Beni Culturali e lo vinse. Destinazione, la Soprintendenza di Ravenna; era il 1993 e gli furono delegate competenze su Rimini, Forlì e Ravenna dove per 28 anni ha diretto restauri a chiese, rocche, castelli, ma in primo luogo è stato l’artefice dei più importanti e tecnologicamente avanzati lavori al mausoleo di Teodorico.

Un lavoro colossale quello al Mausoleo di Teodorico….

"I primi restauri, io ero il direttore, li avviammo nel 1997, l’avanzamento dipendeva soprattutto dalle tempistiche dei finanziamenti, ma incidevano anche le difficoltà a trovare lo strumento adatto, ad esempio, per ripulire i dentelli della modanatura circolare sotto alla copertura. Per difficoltà operative, con le ordinarie procedure non c’era verso di smuovere la patina nera quando invece al monolite di copertura e alle pareti esterne avevamo già restituito il colore chiaro originario. La battuta dei chimici era di mettere il mausoleo a mollo in una soluzione particolare! Fu risolutivo un convegno a Bressanone…

"In che senso?"

Lì incontrai due fisici dell’Istituto Nazionale delle Ricerche i quali avevano appena messo a punto un nuovo laser i cui impulsi a varie lunghezze d’onda forse facevano al nostro caso. Con il restauratore Fabio Bevilacqua e altri esperti, facemmo una prova su mezzo metro di dentelli: una meraviglia! La soprintendente Anna Maria Iannucci riuscì poi a convincere il Cnr a fare tutto il lavoro".

La patina nera da che cosa era formata?

"Si trattava di una eccezionale ‘crescita biologica’, un insieme di polveri, licheni, funghi e altri organismi vegetali. Ci fu uno studio anche per cercare di scoprire la causa di un così prolifico sviluppo, fu valutato, ed escluso, anche l’apporto dei vapori del petrolchimico. In Francia, nella regione dello Champagne, un’antica chiesa aveva presentato un problema analogo e i biologi d’oltralpe accertarono che la causa era la concimazione dei campi circostanti".

Sulla copertura e sulle pareti esterne come rimuoveste la patina nera?

"Dipendeva dal tipo di incrostazione. Sulle croste nere dovute allo smog e all’azione chimica dell’acqua sulla pietra che dà luogo a carbonato di calcio abbiamo prima operato con impacchi con carta imbevuta in soluzione alcalina e successivamente utilizzato acqua nebulizzata a varie pressioni. Su funghi e licheni siamo prima intervenuti con il sale quaternario di ammonio per ‘bruciare’ i microorganismi poi con la nebulizzazione".

Chimici, fisici, biologi, restauratori e lei a dirigere, un lavoro d’équipe straordinario…

"Un cantiere non solo per lavori materiali, ma soprattutto utile e indispensabile per accrescere la conoscenza sia sull’origine e la storia del Mausoleo, sia, come si è visto, sulle modalità operative e l’utilizzo delle sempre nuove tecnologie. Ecco perché il restauro delle antiche opere è necessario, non solo per conservare, ma per conoscere. E su tutto questo io e Cetty Muscolino abbiamo scritto un libro, ’Mausoleo, non solo sassi’".

Ci torneremo. Ma ora racconti come è arrivato a questo. Cominciamo da dove è nato.

"A Brisighella, nel maggio del 1956. Da Brisighella ci trasferimmo a Sarna, poi qui a Santerno. Avevo 5 anni. Qui ho fatto le elementari, poi le medie a Piangipane e lo Scientifico a Ravenna. Una volta diplomato abbandonai l’idea di studiare Medicina e, seguendo mio fratello, dopo aver fatto il militare mi iscrissi ad architettura a Firenze".

Ma non entrò subito In Soprintendenza…

"Ma non ci pensavo neppure. Mi piaceva la libera professione, avevo lo studio, a Santerno, ho fatto molte cose, restauri e nuove costruzioni, qui in zona, ad esempio la ‘Villa delle Orfanelle’, completamente restaurata, e a Bologna. Poi a fine anni 80, per caso seppi del concorso per il Ministero dei Beni culturali mi presentai e risultai idoneo. Fui assunto nel ‘93. Di giovani architetti ce n’erano altri: Agostinelli, Alberti, Pivari. Soprintendente era la Iannucci. Fui affiancato a Cozzolino poi dopo un anno diventai responsabile della Soprintendenza per la provincia di Rimini".

Nello stesso tempo le fu affidata la direzione dei restauri di molti monumenti ed edifici…

"Un lavoro enorme e con soluzioni ardite per la difficoltà di accesso, fu alla Rocca di Montefiore Conca, che sorge dentro al castello, e alla Rocca di Montiano, altrettanto importante fu il primo restauro del teatro Galli a Rimini, premessa ai definitivi lavori terminati alcuni anni fa, poi i lavori al tempio Malatestiano, ancora la chiesa di Meleto, a Saludecio, il castello di Sorrivoli e tanti altri. Per sei anni ho poi operato nei comuni della Romagna Faentina. Fra i lavori, la canonica dell’abbazia di Casola e la tutela di Monte Romano su cui erano previste pale eoliche!".

Contemporaneamente lei dirigeva anche il restauro del Mausoleo.

"Dal 1997 anche se i primi interventi, l’impianto antiintrusione, li realizzammo nel 1995. Più o meno 15 anni di lavori, come si diceva. Non solo restauro, ma consolidamento, studio delle modifiche subite nel corso dei secoli, ricerca, scavi archeologici, scoperte entusiasmanti…".

Fra queste, le scritte…

"Erano nella cella superiore, su tre livelli per tutta la circonferenza del mausoleo, che è di trenta metri, ricoperte di incrostazioni. Evanescenti scritte sovrapposte nel tempo. In tre anni abbiamo provato con gli strumenti e le analisi più avanzati e la partecipazione delle università di Bologna e Siena e dei fisici dell’Opificio delle Pietre dure di Firenze: microscopio stereoscopico, spettrofotometria e riflettografia all’infrarosso, analisi chimiche, mineralogiche, lampade a luce nera, combinazione di tre laser a onde diversificate. Risultato: siamo riusciti ad evidenziare tratti di lettere per poco più di un metro, forse un nome. Ci siamo dovuti arrendere in attesa che inventino strumenti ancor più potenti! Per dire della complessità di certi lavori"

Che tipo di lettere?

"Latino volgare, alcune invece sembrano greche. Gli esperti le datano al VI secolo, secondo me sono sia del tempo di Teodorico sia bizantine. Sono in nerofumo ma anche rosse. Poi facemmo le verifiche astronomiche…"

Ovvero?

"Tali imponenti strutture antiche dovevano avere una stretta relazione con gli astri, a iniziare dal sole. E facendo prove ai due equinozi verificammo il mancato allineamento della proiezione della luce solare attraverso la feritoia a croce. Se ne deduce che il Mausoleo nei secoli ha ruotato di quasi cinque gradi!".

Siete intervenuti anche per ricerche archeologiche e per consolidare il sito…

"Prima una campagna geofisica attorno al mausoleo, poi gli scavi…Soprattutto abbiamo messo in sicurezza il mausoleo per eliminare il ristagno d’ acqua circostante che veniva in superficie per l’effetto della pressione esercitata sul terreno: nel corso dei secoli, infatti, per la subsidenza Teodorico si è trovato ‘a mollo’. Inventai un materasso idraulico fatto di muretti impermeabili, lastre di piombo, pani di bentonite, ghiaia e tubi drenanti. Non s’è più vista una goccia! Una soluzione che adottai anche nel restauro della casa di Giovanni Pascoli".