Il dramma dei commercianti

"Fotografate i volontari, non me. È di loro che mi vorrò ricordare". Filippo Fanti preferisce non comparire nelle immagini dello scenario di caos che ora occupa il suo negozio Fanti Luce Design, inaugurato da appena un mese e mezzo nel punto in cui corso Saffi supera la chiesa dei Servi per indirizzarsi verso la piazza: un tratto di centro storico trasformatosi in un vero e proprio torrente nella notte fra il 16 e il 17 maggio. La sua famiglia rifornisce la città di elettrodomestici e arredi per la casa sin dal 1948, ma il salto di qualità è recentissimo: appena poche settimane fa il loro storico negozio è affiancato da questo nuovo atelier. "Nel negozio principale non siamo neppure ancora riusciti a mettere piede – spiega Filippo Fanti –. Ci aspettiamo il peggio". I danni potrebbero aggirarsi sul mezzo milione di euro. "Ringrazio i ragazzi che sono arrivati qui per darmi una mano a salvare il salvabile: si sono affacciati e mi hanno offerto il loro aiuto".

Corso Saffi, benché ripulito dai materiali che vi si erano accumulati, appare ancora un lungo corridoio di devastazione: l’orologio della torre civica è fermo alle 5 mezza della notte fra il 16 e il 17 maggio. Pochi baristi possono dire di avere un locale nella torre civica di una città, e Davide Bellini è uno di loro: il suo bar, che ha lo stesso nome suo e della sorella Lorella, è posto proprio nel punto in cui il corso incontra la piazza. Il ‘Bellini’, che sorge alcuni gradini sopra il livello del selciato, presenta danni minori, mentre i sotterranei – dove erano conservati le scorte e alcuni dipinti di proprietà di Davide Bellini, accanito collezionista – sono letteralmente sommersi da metri e metri d’acqua. "Come tutti, stiamo aspettando che arrivino le pompe per estrarla. Ma la stessa richiesta è stata avanzata da centinaia di case e negozi, i mezzi disponibili sono impegnati ovunque, la lista d’attesa è lunga". Bellini e i suoi dipendenti hanno preferito svuotare la cantina a mano, con i secchi.Un danno notevole per un bar che ha alle spalle investimenti importanti: il Bellini è del resto un sogno che il suo titolare ha cullato per anni.

Anche quello che uno degli storici ’ottici della città’, cioè Sergio Scipi, ha avuto il negozio invaso dall’alluvione. "Nessuno si sarebbe mai aspettato che il Lamone potesse arrivare qui". Scipi è anche l’uomo al timone di Faenza C’entro, consorzio di negozi regolarmente impegnato in eventi per tenere viva la scena cittadina. "Riprendersi non sarà facile. Ma non abbiamo scelta, non sapremmo restare fermi".

