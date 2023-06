Il dramma dei profughi sulla rotta balcanica

La rassegna di cinema all’aperto CineSpeyer dedica la proiezione di questa sera alla Giornata internazionale dei rifugiati. La serata nei giardini Speyer, curata da Amnesty International Ravenna, vede in programma alle 20.15 l’incontro con Paolo Pignocchi (Amnesty International e Rete RiVolti ai Balcani) e Marion Lucas (Iscos Emilia-Romagna), cui seguirà alle 21 la proiezione del documentario ’Trieste è bella di notte’ di Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre. Di cosa tratta l’opera dei due registi? Tra il 2020 e il 2021 al confine tra Italia e Slovenia, i migranti che riuscivano ad attraversare il confine venivano fermati dalle forze dell’ordine italiane e rispediti indietro senza venire identificati e senza avere la possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Andrea Segre è ormai uno dei documentaristi più importanti del panorama italiano, oltre ad avere affrontato il tema nella finzione di opere come ’Io sono Li’, ’L’ordine delle cose’ e ’La prima neve’.

Le storie dei respintiriammessi si intrecciano con le immagini realizzate dai migranti stessi con i telefonini durante i loro lunghi viaggi e con le contraddizioni e il dibattito all’interno delle istituzioni. Amnesty International, come noto, è una organizzazione non governativa che si occupa della difesa dei diritti umani in tutto il mondo.

Il gruppo locale di Ravenna, attivo dal 1983 organizza campagne di sensibilizzazione, iniziative educative nelle scuole, raccolte di firme e manifestazioni. Un’attività meritoria che viene portata avanti anche attraverso proiezioni come quella di questa sera alle 21. La seconda edizione della rassegna CineSpeyer è promossa da CittAttiva e Villaggio Globale, con il patrocinio del Comune di Ravenna, il contributo di Romagna Acque e Festival delle Culture. Ogni serata è curata da una diversa associazione operante sul territorio ravennate.