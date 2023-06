Il dramma e la fantasia I bambini della collina disegnano col fango il ’Biscione delle frane’

di Beppe Sangiorgi

A oltre tre settimane dalle tragiche frane che hanno coinvolto tante parti del territorio collinare c’è ora spazio per approfondire aspetti collaterali. Ad esempio, i bambini come hanno vissuto ciò che è successo? Per conoscerlo riandiamo a quando l’imponente frana a monte di Casola Valsenio aveva isolato l’abitato di Baffadi dove erano stati concentrati circa cinquanta evacuati della zona che si sono aggiunti alla trentina di residenti.

È così sorta la necessità di impegnare i bambini in attività che li distogliessero da un’atmosfera di ansia e di scoramento. Due insegnanti hanno seguito gli alunni frequentanti le scuole elementari e hanno incaricato Elisa Sangiorgi, una grafica sfollata da una casa vicina, di seguire sette bambini e bambine dai tre ai cinque anni.

"Visto che si trattava di attività improvvisate all’aperto senza disporre di sussidi materiali – spiega la Sangiorgi – ho proposto i giochi che, nello stesso ambiente facevo una quarantina di anni fa. Si è trattato di una felice scoperta per i bambini poter giocare liberamente con terra e fango o scoprire la campagna circostante. Mi sono accorta che, se comparivano nuvole nere, le osservavano con un certo timore, probabilmente influenzati dai discorsi dei genitori. Bisognava prendere la questione di petto e spiegare cos’era successo facendo leva sulla fantasia. A tale scopo mi sono rivolta a Marco Mancinella, pure lui sfollato, autore, regista ed interprete degli spettacoli messi in scena dal gruppo di teatro amatoriale La Partecipanza".

Visto che un primo tentativo di teatralizzare le paure e spiegare il fenomeno delle frane non dava i risultati sperati, Mancinella ha attinto l’ispirazione dal mondo favolistico popolare. Un universo in cui tutto è possibile: fiabe popolate di esseri a volte spaventosi e feroci avevano l’importante ruolo di avvicinare i bambini alle paure e di affrontarle.

"Mi sono rifatto ad una favola che raccontava mio nonno – spiega Mancinella – con protagonista ‘E’ bisôn de re de Bisé’, il biscione del rio Bisciaio che da un’alta riva precipita nel fiume di fronte a Baffadi. Ho raccontato che il grande biscione è uscito dalla tana e sferzando con la coda ha provocato le frane. Eccitati e per niente impauriti i bambini ci hanno spinto a cercare le tracce dell’animale, fino a che un frana ci ha sbarrato il passo. I bambini hanno identificato un vicino filare di viti attorcigliate come la muta del biscione deducendo che se ne fosse liberato per rintanarsi oltre la frana.

I maschi hanno proposto di cercare una spada per tagliare la coda del mostro, ma le femmine si sono opposte: "Non ha colpa, lui è fatto così". Allora, insieme, hanno deciso di raccogliere ‘doni’ – pigne, bacche di ginepro, fiori – che hanno deposto vicino al presunto rifugio del biscione per rabbonirlo".

Il giorno prima del ritorno alle loro case i bambini, guidati da Elisa Sangiorgi, si sono divertiti a realizzare con le impronte delle loro mani infangate un grande e innocuo biscione dei fossi. Hanno anche inserito nella terra con la quale avevano riempito le piccole celle di contenitori da uova, semi di erbe comuni con l’intento di ricoprire poi le frane con una nuova vegetazione.