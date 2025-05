Il drappo del Niballo 2025 dell’artista Massimo Sansavini

Massimo Sansavini (foto) è l’artista che ha realizzato il drappo del Palio 2025. A sceglierlo la deputazione per il Niballo, composto dal magistrato dei Rioni ovvero il sindaco, dal maestro di campo Nicola Solaroli, dal già maestro di campo e podestà della giostra Aldo Ghetti e da tre membri nominati dal consiglio degli anziani per le competenze nell’ambito delle rievocazioni storiche: Luisa Renzi, Michele Orlando ed Eugenio Larosa.

Tornando al drappo del Palio 2025, riporterà un’immagine dipinta riproducente la figura e la vita di San Pietro, come prescrive il regolamento. L’artista scelto per quest’anno, il forlivese Massimo Sansavini, ha 63 anni. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Ravenna si è specializzato in tecnologia del legno e nell’utilizzo di resine industriali applicate all’arte. Nel corso della sua lunga carriera ha trascorso tre anni in Brasile per creare sculture, esposte al Mu.B.E Museo Brasileiro da Escultura di San Paolo, all’ambasciata Italiana a Brasilia, al MCE Museu di Porto Alegre e al Museu Nacional de Belas Artes di Rio de Janeiro. Ha realizzato varie scenografie per la Rai tra cui l’oroscopo di Paolo Fox. Le sue opere sono state esposte in varie mostre in giro per il mondo, ha collaborato con la Maison Enrico Coveri e si è occupato di temi sociali, in particolare di migranti. Ha realizzato opere monumentali di arte pubblica nella città di Alessandria e a Forli. Il corrispettivo spettante all’artista che realizza il Palio stabilito dalla deputazione ammonta a 1.500 euro, a carico del Comune di Faenza.

Gabriele Garavini