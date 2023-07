Il drappo di Yamamoto "Dipingerlo, una sfida"

C’è chi lo ha interpretato come profetico, chi ha messo in luce che è un’immagine che infonde coraggio dopo la catastrofe dell’alluvione. Di certo il drappo del Palio 2023 dipinto all’inizio della primavera dall’artista giapponese – faentina d’adozione – Ayano Yamamoto è un’opera di grande impatto. Svelato in occasione della Donazione dei ceri, il drappo raffigura – come da tradizione – San Pietro, ritratto mentre cammina sulle acque, un episodio del Vangelo.

"La scena raffigura un tempestoso lago di Galilea nel cuore della notte – spiega Yamamoto –. Mentre i discepoli guardano l’incredibile apparizione di Gesù, San Pietro esce dalla barca e inizia a camminare sull’acqua anche lui. Ma presto, la paura dei venti e delle onde, solleva dubbi nel suo cuore e Pietro inizia ad affondare". San Pietro viene sorretto da Gesù che gli dice ’Uomo di poca fede, perché hai dubitato?’. Si parla di fede, quindi, ma anche del primo passo e di quello che richiede. "Durante le mie ricerche – spiega Yamamoto – ho notato che i dipinti iconici del passato relativi a questo evento spesso raffigurano Gesù che salva San Pietro. Ma io l’ho interpretato diversamente. Volevo esprimere, infatti, l’importanza della sua determinazione e il suo coraggio nel momento in cui ha fatto un passo avanti. La fiducia e l’azione aprono a tutte le possibilità. Penso che questo valga per tutti gli aspetti della vita".

Dipingere il drappo ha rappresentato anche una sfida tecnica: "Non volevo rimpicciolire l’immagine – dice Yamamoto – rendendola meno potente. Cosi è iniziata la lotta tra me e il drappo, senza scendere a compromessi. Alla fine mi è venuta l’idea di tagliare metà del corpo dalla visuale. Ho però scoperto subito che questo non risolveva tutti i problemi. In dimensioni simili se tutti gli elementi non funzionano correttamente, la posa innaturale di una persona è immediatamente visibile. A seguito di ripetuti tentativi, alla fine la punta delle dita è stata posizionata a meno di 1 cm dal bordo del quadro, e il piede che fa il passo, comprese le increspature dell’acqua, è nella posizione corretta per risaltare, proprio sopra il logo di Palio". Per questo Yamamoto ha chiesto alla sartoria incaricata del ricamo ai bordi "di non restringere il quadro nemmeno di 1 mm. Ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro. E voglio ringraziarla per aver trasformato un dipinto su tela in uno splendido stendardo".

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla luce: "Per esprimere che Gesù è davanti a Pietro ho disegnato una luce forte che lo colpisce frontalmente. La luce è Gesù e simboleggia la speranza. Dal mio punto di vista inesperto, immagino che correre al Palio debba essere incredibilmente impegnativo e pericoloso. La forte volontà di correre verso la luce della vittoria conoscendo il pericolo, si sovrappone a San Pietro che fa un passo verso la luce di Gesù nella tempesta". Yamamoto conclude sottolineando di "esser stata attenta a non ledere le importanti tradizioni che Faenza ha conservato, come la scelta di caratteri più eleganti e la riproduzione fedele degli stemmi di ogni Rione e della città di Faenza. Spero che questo drappo. possa incoraggiare tutti i rioni che mirano alla vittoria e non solo, a tutta Faenza per superare la difficoltà". Ovviamente la scelta del tema sembra assumere una valenza ulteriore dopo l’alluvione: "Non era voluto, visto che l’ho realizzato prima. Ma diversi conoscenti mi hanno detto che San Pietro sembra che sia venuto a salvarci dall’acqua e darci il sostegno per reagire".

Patrick Colgan