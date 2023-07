Il duetto tra Mina e Battisti nel libro di Enrico Casarini

Che duetto memorabile, quello tra Mina e Battisti del 1972. A raccontarlo è Enrico Casarini nel suo libro (Minerva Edizioni), che sarà presentato domani alle 21 al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna (via Lungomare 80). Il titolo della pubblicazione è ‘Il duetto Mina Battisti Teatro 10, 1972’. Del duetto televisivo tra Mina e Lucio Battisti in una lontana serata di metà aprile, forse se ne ricordano in molti. In pochi, di sicuro, si ricordano l’anno, il giorno, il mese e l’orario precisi, il nome giusto del programma, l’autore, il regista e il nome dei componenti della band che accompagnò l’esibizione dei due cantanti. Chi queste cose le ha bene in memoria e ha deciso di raccontarle a tutti, mettendoci passione ed emozione, è il giornalista Enrico Casarini che col suo libro ci riporta dietro le quinte del Teatro delle Vittorie, nelle emozioni di chi c’era. Nel cuore di una tempesta di applausi che non potrà mai essere dimenticata. Domenica 23 aprile 1972, ore 21,47. Il ristorante del Luana Beach propone un momento conviviale alle 19.30 (15 euro). Prenotazione obbligatoria: 0544531156.