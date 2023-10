Il duo brillante. Monti-Massironi con ’Il marito invisibile’

Per l’apertura della stagione 202324 il teatro Comunale Walter Chiari di Cervia avrà per protagoniste, domani e venerdì, alle 21, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, brillanti interpreti di ’Il marito invisibile’, commedia scritta e diretta da Edoardo Erba. Il marito invisibile è la prima commedia in video-call. Una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco,

senza mai guardarsi,Le interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico nel ridotto del teatro venerdì alle ore

18. L’ingresso all’incontro è gratuito.