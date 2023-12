Il Duo Bucolico e I Santini al Cisim

Questa sera il Cisim in viale Giuseppe Parini 48 a Lido Adriano festeggia il suo tredicesimo compleanno. Per l’occasione si esibiranno due band travolgenti: il Duo Bucolico e I Santini. A seguire trash party per tutta la notte con la sola e unica #iovivolapistola. Le porte del locale apriranno alle 21 e l’inizio dei live sarà alle 22. Duo Bucolico nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale. I Santini nascono prima come comitiva di amici e successivamente come gruppo musicale. Quattro musicisti costituiscono il motore musicale della band, cui si affianca il coretto degli invertebrati, al quale è affidata l’interpretazione scenica e il coinvolgimento del pubblico. Prevendite su Dice.