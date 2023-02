Il duo Kanuteh-Zanotti in concerto al Cisim di Lido Adriano

Sulla scia dell’uscita discografica del loro secondo album ‘Are you strong?’, il duo formato dal griot del Gambia Jabel Kanuteh (kora e voce) e dal musicista e compositore romagnolo Marco Zanotti (qui alla batteria e alla mbira) si presenta alle 21.30 di domani sera al Cisim di Lido Adriano in formazione allargata. Ci sarà anche un ospite d’eccezione: Bifalo Kouyate, percussionista, danzatore e coreografo del Mali, è anch’egli (come Kanuteh) un griot discendente da un antico e importante lignaggio dei popoli dell’Africa Occidentale.

