Il duo Magoni-Dindo sulle orme di Kurt Weill

Ancora una ‘puntata’ a Fusignano per il festival itinerante Crossroads. Oggi alle ore 21 l’Auditorium Corelli ospiterà il concerto “Canzoni in bianco e nero” della cantante Petra Magoni assieme al pianista Andrea Dindo.

“Canzoni in bianco e nero” è un viaggio in musica dalla Germania all’America, seguendo le orme di Kurt Weill, tedesco di nascita, americano di adozione, fine compositore di teatro musicale nonché autore di canzoni entrate nell’immaginario collettivo, reinterpretate da artisti della scena classica, rock, jazz e pop. E una volta attraversato l’Atlantico assieme a Weill, ci si troverà in compagnia anche delle songs eternamente popolari di Cole Porter e George Gershwin.

Petra Magoni, lasciatasi alle spalle la lunghissima e fortunata esperienza del duo Musica Nuda, riporta alla ribalta il connubio con il pianista classico Andrea Dindo, con un programma di canzoni ideato nel 2020 e sviluppato, prima del battesimo sulla scena, a distanza (erano i tempi dei lockdown).

Allievo di Renzo Bonizzato, Andrea Dindo ha perfezionato gli studi pianistici con Aldo Ciccolini, Andrzej Jasinski e Alexis Weissenberg. Collabora con i migliori talenti italiani e stranieri della sua generazione e ha inciso per le etichette Agorà, Harmonia Mundi France, Velut Luna e JVC Victor Japan. Alla carriera come pianista affianca anche quella come direttore d’orchestra: in tale veste ha debuttato all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dirigendo poi anche l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano e l’Orchestra di Padova e del Veneto tra le altre.

Crossroads è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di Anci Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 13.

Biglietteria serale dalle ore 19.30: tel. 338/2273423.