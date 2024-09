Il faentino Leonardo Millefiori numero due al mondo di beach tennis under 14

Ai Mondiali di beach tennis si è classificato al secondo posto e ora guarda già alle prossime sfide. Gran bel risultato quello di Leonardo Millefiori (a destra nella foto) del Beach Park di Faenza, allenato da Michele Folegatti e Gianluca Tanesini. Sabato scorso, dopo una finale combattutissima disputata sulla sabbia di Cesenatico, il quattordicenne faentino si è classificato al secondo posto nella categoria Junior - Doppio maschile under 14, insieme al suo compagno di squadra, Lorenzo Boldrini del Dock Sport Village di Ferrara, allenato da Patrizio Pallara. Una grande soddisfazione per Leonardo che gioca da quando aveva 7 anni e che quest’anno frequenterà il primo anno dell’Istituto Tecnico Statale “Alfredo Oriani”. Nel 2022, Millefiori si era aggiudicato un terzo posto ai Campionati Italiani di Beach Tennis, sia nel Doppio maschile under 12 indoor che in quello outdoor. I due ragazzi giocano insieme da appena un anno, ma hanno dimostrato fin da subito una grande intesa. I Mondiali di Beach Tennis si sono svolti a Cesenatico dal 2 all’8 settembre (1.200 gli iscritti).