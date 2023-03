Il faentino Maurizio Zoffoli si aggiudica il titolo italiano a coppie assoluto di boccette

Al circolo nuova Europa di Faenza infatti, nello scorso fine settimana, primo di marzo, è andato in scena il campionato italiano 2023 di boccette a coppie di 1^ categoria. Ad aggiudicarsi il titolo italiano assoluto sono stati il faentino Maurizio Zoffoli e Alessandro Stella di San Mauro Pascoli che in una bellissima finale hanno battuto la coppia Gianluca Sandoni e Denis Morini per 80 a 68. Terzo posto per Alessio Gatti e Patrizio Curella e per Marco Merloni e Demetrio Sandoni. Da registrare per la gara faentina un’adesione record di coppie, ben 99. Per Maurizio Zoffoli, quello conquistato in "casa" è il quinto titolo assoluto in questa categoria a coppie, e fa salire il suo bottino di titoli italiani a comprese le altre categorie a ben 30. Un campione nazionale assoluto di questa disciplina del biliardo sportivo.

