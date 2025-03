Il faentino Zama vince 99mila euro in tv

Ha vinto lunedì sera 99mila euro in gettoni d’oro il faentino Stanislao Zama a ’99 da battere’, il game show di Rai 2 condotto da Max Giusti, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ascolti da record per la finale del 17 marzo, che supera l’8% di share. Stanislao Zama ha trionfato battendo tutti gli altri 99 concorrenti in giochi divertenti, originali e a volte assurdi. Ha dovuto affrontare prove manuali, fisiche, musicali o di fortuna, sfidando concorrenti tra i 18 e i 98 anni, che non dovevano mai arrivare ultimi, pena l’eliminazione. Il faentino è riuscito nell’impresa: è diventato il primo vincitore del programma, battendo tutti gli altri e dimostrando la sua forza, abilità e tenacia. "Il programma è bellissimo – dice Stanislao Zama – dà la possibilità di affrontare tante sfide simpatiche e divertenti, che fanno scoprire abilità magari dimenticate; è stato un percorso lungo, siamo stati insieme parecchie settimane e quando sono arrivato al gioco finale ero sereno perché era un gioco di capacità e non di fortuna, quindi ero abbastanza tranquillo: è stato molto bello partecipare al programma perché per tutto il percorso c’è stato il sostegno dei vari concorrenti. Ho fatto tutta la prima parte con il mio socio Andrea di Forlì e poi, quando è stato eliminato, i giochi di coppia li ho fatti fino alla fine con Omar". C’era, infatti, in gara anche il forlivese Andrea Graziani, che lavora nel fitness a Forlì e fa lo stand up comedian, che però è stato eliminato come quarantesimo. Il faentino Zama, invece, tecnico della nazionale di arrampicata sportiva e titolare della palestra Kaizen Athletics di Faenza, è arrivato fino all’ultima serata e durante la finale ha superato numerose prove: dallo scoppiare tantissimi palloncini in poco tempo, al far cadere una ciliegia sulla cima di una torta che girava, fino a passare in un labirinto di fili con appesi campanelli, che non dovevano suonare. Ma è riuscito ad aggiudicarsi la grande somma, superando tutte le sfide.

"Con i soldi che ho vinto – dice Stanislao Zama – mi piacerebbe aprire una palestra di arrampicata e sarebbe anche bello prendere una casetta sulle Dolomiti". Bei sogni per il vincitore, che ha partecipato a tutte le sei puntate, nelle quali una voce fuori campo spiegava le regole delle sfide e annunciava le varie eliminazioni; Max giusti, invece, raccontava ciò che succedeva durante i giochi. Il programma, è stato un modo per i concorrenti di mettersi alla prova, di fare qualcosa di diverso dal solito e di conoscere nuove persone.

Caterina Penazzi