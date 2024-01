Il Faenza a caccia del sorpasso

Si giocano domani alle 14.30 le gare della quarta di ritorno in Promozione. Nel girone D potrebbe essere un turno favorevole al Faenza. I manfredi, reduci dal successo esterno in Coppa Italia che ha garantito l’accesso alla semifinale (2-1 alla Portuense con reti di Pezzi e Lucarelli), sono di scena a Mercato Saraceno sul campo della Due Emme, terzultima a quota 19. Il Faenza, col miglior attacco del girone (44 reti), è invece al secondo posto con 39 punti, a -1 dalla vetta occupata dalla Sampierana, e +1 sul Forlimpopoli, terzo della classe.

Proprio i forlivesi ospitano la capolista in uno scontro al vertice che potrebbe ridisegnare le gerarchie. Ai margini della zona playoff, a suon di successi, cerca di tornare in gioco il San Pietro in Vincoli. L’undici di mister Del Mastio, reduce da due vittorie consecutive, è al sesto posto a quota 34, ed è attesa dalla trasferta di Misano, formazione che insegue al decimo posto a quota 26, ma reduce da due ko di fila.

Il Classe, ottavo con 29 punti, ha l’occasione di allungare il passo e di strizzare l’occhio alla zona playoff dopo lo scivolone di Cervia. All’ombra di Sant’Apollinare arriva infatti il Torconca, 13° con 20 punti in piena zona playout, ma in arrivo da 4 risultati utili consecutivi di cui 3 vittorie di fila. Anche la Del Duca Grama, che appaia il Classe e che viene dal colpaccio di Verucchio, prova ad avvicinarsi alla zona playoff (distante sette lunghezze), sfidando, fra le mura amiche, la Stella Rimini, che invece naviga in zona playout e che non segna da 4 turni. Un compito difficile attende il Cotignola a Fratta Terme, sul campo della terza della classe. La formazione di mister Nannini, tredicesima con 20 punti e protagonista di vittorie esaltanti come di repentine cadute (il ‘suicidio perfetto’ di domenica scorsa in casa contro il Bellariva), è alla ricerca della continuità che le permetterebbe di uscire dalla zona calda. In coda, il Cervia, ultimo della classe, ma non ancora coi remi in barca come dimostra la vittoria di domenica scorsa contro il Classe, ci prova a Civitella, dove però, di recente, ci ha lasciato le penne il Faenza. Nel girone C, il Solarolo vicecapolista ospita la Comacchiese che insegue al 7° posto, mentre lo Sparta Castelbolognese, 9° a quota 29 è di scena a Portomaggiore,in emergenza per le squalifichedi Mainetti, Russo, Pollino e Baldani.