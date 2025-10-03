Il Faenza è ripartito. E domenica che sfida a Russi

Tanto tuonò che piovve. Il Faenza si è sbloccato in zona gol e ha festeggiato la prima vittoria stagionale, oltre che le prime reti. Sconfiggendo a suon di gol (3-2) l’imbattuta capolista Sampierana, l’undici manfredo ha dato un calcio alla crisi, rilanciandosi in classifica e ‘iniziando’ di fatto il secondo campionato consecutivo di Eccellenza, dopo i 5 lunghissimi anni di purgatorio in Promozione. Rimasta a secco nelle prime 4 giornate, la formazione di mister Cavina aveva comunque evidenziato una discreta ‘lucidità’ difensiva, portando a casa tre pareggi ad occhiali contro Mesola, al debutto, Sanpaimola e Sant’Agostino. L’unico ‘dispiacere’ resta quello incassato alla seconda giornata, al debutto casalingo contro il Mezzolara, ovvero una delle candidate alla promozione. Quel giorno, l’undici bolognese espugnò il ‘Bruno Neri’ con una rete di Dalmonte, segnata alla fine del primo tempo.

Nel frattempo, l’altra sera, i manfredi, in formazione largamente rimaneggiata con molti U19 e U21, hanno pareggiato 2-2 (7’ pt Ulivieri, 40’ Medri, 44’ Zani, 25’ st Farabegoli) col Cava Ronco Forlì l’ultimo match del girone preliminare di Coppa Italia. Il passaggio del turno era già in cassaforte. Con queste premesse, il Faenza si appresta ad affrontare il sentitissimo derby di domenica al ‘Bucci’ di Russi (fischio d’inizio alle 15.30) contro i falchetti, appena scavalcati in classifica.

Nella foto: Giacomo Lanzoni