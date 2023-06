"Il fango ha intriso le fibre dell’arazzo"

Tra le istituzioni culturali di Faenza colpite dall’alluvione del 16 e 17 maggio c’è anche il Museo Tramonti Guerrino, importante polo museale manfredo che conserva le opera dell’artista faentino, ceramista, pittore e scultore dalla particolarissima cifra stilistica che ha operato dalla metà del Novecento. I figli dell’artista, Paolo e Marco, da anni hanno inteso valorizzare la produzione di Tramonti con l’istituzione del museo di via Fratelli Rosselli, recentemente riconosciuto dalla Regione col bollino ‘Case e Studi delle persone illustri’ che la elegge a importante luogo culturale del territorio.

Nell’alluvione di metà maggio il luogo è stato colpito duramente. Le migliaia di tele, sculture e ceramiche che erano conservate nel magazzino sotterraneo sono state travolte da acqua e fango. È partita una gara di solidarietà con moltissimi studenti del Dipartimento di Beni Culturali del Campus di Ravenna che spontaneamente si sono presentati alla porta di via Fratelli Rosselli 8 per dare una mano.

"È stata una boccata di ossigeno – spiegano dal Museo Tramonti – con decine di persone che ci hanno aiutato a recuperare dal fango le opere nei magazzini sistemati nel sotterraneo. Anche attraverso l’aiuto dell’assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori, è stata attivata una collaborazione con le università e così, oltre ad aiutarci per recuperare e mettere in salvo le opere, gli studenti hanno potuto mettere in pratica quanto hanno studiato". Moltissime le opere delle quali gli studenti si sono presi cura, dai dipinti alle sculture, senza dimenticare le opere ceramiche. E se molti pezzi danneggiati, grazie alla preziosa collaborazione del Mic, sono stati avviati al restauro nel laboratorio di viale Baccarini, un grande arazzo, con i disegni inconfondibili usciti dalla mano di Guerrino Tramonti, intriso di acqua e fango, è rimasto al Museo. "Per fermare i danni l’Università di Bologna ci ha messo in contatto con Cinzia Oliva, che è arrivata da Torino".

La restauratrice in questo momento si occuperà esclusivamente di ripulire dal fango l’arazzo, prodotto dal laboratorio di tessitura dell’Istituto d’arte di Forlì nel 1959 sotto la direzione di Guerrino Tramonti, e che in passato è stato esposto in mostre legate all’artista alla Casina delle Civette di Roma nel 2020 e a Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, nel 2023. Cinzia Oliva è una restauratrice di tessuti che tra i suoi interventi annovera lavori per le soprintendenze d’Italia, professione che affianca all’insegnamento del restauro alla Facoltà di Scienze della Conservazione dei beni culturali di Venaria a Torino. "L’arazzo – spiega la restauratrice – ha la particolarità di essere stato realizzato con la tecnica dei tappeti e per questo è ancora più particolare. È realizzato in lana fissata su un supporto in tela di lino. Il problema più grosso è nel rimuovere il fango che ha intriso le fibre. Il fango però in questi casi porta con sé altro, cosa che porta l’opera a essere attaccata da microrganismi, da muffe e funghi".

L’operazione cruciale consiste nel rimuovere tutto ciò che c’è di estraneo alle fibre. La struttura dell’arazzo o tappeto che dir si voglia, con fibre sporgenti, che ha catturato il fango, aggrava ulteriormente le operazioni rispetto a una superficie piana. Le scaglie di fango più grossolane sono state eliminate meccanicamente a mano mentre successivamente il manufatto è stato lavato con spugnature di acqua e una soluzione detergente usata nel restauro; con l’azione meccanica fatta con le spazzole è poi stato sciolto il fango mentre l’ultimo risciacquo è stato fatto con dell’acqua deionizzata. L’asciugatura è poi stata effettuata avvolgendo alcuni teli spugna per assorbire l’acqua e poi arrotolando l’arazzo.