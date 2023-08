Il fantino Lionetti cade da cavallo ad Ascoli

Attimi di paura ieri per il cavaliere faentino Nicholas Lionetti alla Giostra della Quintana di Ascoli Piceno. Lionetti, 24 anni, gareggiava per il sestiere della Piazzarola. È caduto mentre affrontava l’ultima curva al termine della seconda delle tre tornate del torneo, che si stava svolgendo davanti a centinaia di persone. Il giovane non ha riportato gravi conseguenze nella caduta, ma verrà comunque sottoposto ad accertamenti. Più serie le conseguenze per il suo cavallo, un purosangue inglese rimasto a terra a lungo, soccorso dai sanitari veterinari mentre il pubblico assisteva ammutolito alla scena. A causa dell’incidente la manifestazione è stata interrotta e all’interno del campo dei giochi è giunta l’ambulanza per trasferire il cavallo in una clinica veterinaria e valutarne le condizioni.

Subito sui social si sono scatenate diverse polemiche in difesa degli animali, visto che si tratta del secondo episodio in appena due mesi dopo un altro incidente alla Quintana di luglio, a Foligno.