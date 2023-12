Il fattore, intermediario di una volta

Il fattore – e’ fatôr – era l’intermediario tra il proprietario del podere e il mezzadro, con l’attenzione rivolta prima di tutto ai suoi interessi: "Prima per sé, poi per il padrone e, se ce ne rimane, per il contadino". Lo conferma il proverbio che dice: "Fam fatôr un an ch’a sarò e’ tu dân" (Fammi fattore un anno che sarò il tuo danno). Per ‘governare’ l’azienda agricola gli erano sufficienti un lapis copiativo e un libretto, simboli del suo potere. Tanto che di chi si vantava di essere furbo ma di fatto era un inetto si diceva: "E’ fa e’ fatôr ló!" (Fa il fattore lui!), come dire "Ma chi si crede di essere!". Oppure veniva preso in giro definendolo "E’ fatôr di pré sghê" (Il fattore dei prati segati) che non abbisognavano più del suo intervento.

Beppe Sangiorgi