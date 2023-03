Il fenomeno del bullismo tra gli adolescenti

È un po’ triste leggere una lettera come quella della lettrice e rendersi conto che non ha tutti i torti: la rabbia dei compagni nei confronti di colui che ha fatto esplodere un petardo e creato disagi a tutti è giusta e comprensibile, eppure esistono molti contesti tra gli adolescenti in cui nessuno avrebbe osato aprire bocca per non finire nelle mire del bulletto di turno. Sì, perché lasciando perdere il caso specifico avvenuto nel Lughese (del quale conosciamo a grandi linee l’accaduto ma di certo non il contesto e i rapporti tra gli studenti, e non possiamo quindi giudicare), è vero che intere generazioni di ragazzini sono cresciuti in un contesto in cui il bullismo era normale e in cui talvolta il ’gradasso’ di turno poteva permettersi di calpestare chi e cosa voleva perché consapevole che la complicità degli amichetti e il timore di tutti gli altri gli copriranno le spalle. È ancora così? Temo di sì, almeno in parte. E l’impressione è che a volte, oltre agli slogan vuoti riportati agli alunni in classe, il mondo degli adulti tenda a giustificare e a non vedere quello che accade.

La lettrice è speranzosa. È vero che sui social media da un paio d’anni sembra essere in corso una ’rivincita degli emarginati’, almeno tra i giovanissimi. Forse a trovare una soluzione saranno proprio i ragazzi, mentre gli adulti si nascondono.