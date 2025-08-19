Il festino cafone in pieno centro: "Così rovinate Milano Marittima"

La Milano Marittima del lusso, dei bei negozi, dei grandi nomi e, soprattutto, dell’eleganza, inizia ad essere un pallido ricordo. Si tenta disperatamente di tenere in vita l’immagine sfavillante di un tempo - tanti imprenditori coraggiosi continuano a offrire un’ospitalità di classe - ma poi, purtroppo, accadono episodi che raccontano una realtà diversa. Come quello, per l’appunto, della sera di Ferragosto. Non è stato certamente un seno nudo a scandalizzare chi ha visto il video di quel festino, ma la mancanza di rispetto verso turisti e cittadini di una località già provata da problemi di degrado e ordine pubblico.

Nel video, che circola da ore su chat e gruppi su whatsapp, si vedono alcune persone che fanno il bagno in una piscina gonfiabile allestita in viale Matteotti, all’angolo con viale Romagna, nel pieno centro di Milano Marittima. Un video ferragostano in cui spunta un seno nudo e persone (cinque donne e un uomo) che sguazzano divertite. Sedie attorno e bevande per accompagnare la festicciola. Il fatto è accaduto nella prima serata di venerdì 15 agosto, quando i villegginati affollavano le vie del centro. La piscina è stata allestita, riempita d’acqua e attorniata da sedie. Poi tutti in acqua sotto gli occhi increduli dei passanti, molti dei quali, certamente, non si sono bene resi conti di ciò che stava accadendo. Resta, però, nella comunità, un forte senso di destabilizzazione. La domanda che si rincorre di bocca in bocca è: ma in pieno centro perché nessuno ha fatto nulla? Perché nessuno ha fatto rispettare le norme sul degrado che sono in vigore?

Quella dell’altra sera non può essere definita una bravata. È sufficiente guardare quel video cafone per capire che il problema è molto più serio. Infatti la rabbia e l’indignazione di tanti imprenditori turistici è, se possibile, acuita dal fatto che a organizzare la festa in piscina, scaduta in atteggiamenti volgari, sono stati tre commercianti della zona all’interno dell’area privata del loro negozio di abbigliamento. I fratelli Mazzolani – Enea, Cattaneo e Maria Rosa – hanno poi inviato le scuse pubbliche, indirizzate anche al sindaco Mattia Missiroli, che era stato il primo a dissociarsi. "Nelle nostre intenzioni era una festa in buona fede. Ma ora, pubblicamente, con altrettanta buona fede, dichiariamo il nostro dispiacere per la china che l’iniziativa ha preso e rinnoviamo, di nuovo, le scuse alla città e a tutti coloro che, con grande impegno, sia nel pubblico che nel privato, stanno valorizzando al meglio la nostra località. Inoltre ci scusiamo con i turisti che possono essersi sentiti offesi".

Il fatto è che, nonostante le scuse, il danno d’immagine c’è stato. A Milano Marittima da tempo molti si lamentano della movida molesta, della sicurezza non sempre garantita e del fenomeno ‘maranza’. La scivolata della festicciola di cattivo gusto organizzata da un negozio del centro non ci voleva proprio. Non a caso il primo a spendere parole di fuoco è stato il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. "Quanto accaduto è deprimente e inaccettabile, aggravato in particolare dai gesti indecorosi e sconvenienti che non trovano giustificazioni. Abbiamo già avviato le opportune verifiche e, se emergeranno responsabilità, saranno presi tutti i provvedimenti necessari". Provvedimenti che andranno vagliati in base a eventuali reati riferibili ad area privata e non al suolo pubblico. Anche il Comitato ‘Per chi Ama Milano Marittima’, tramite il suo presidente, Francesco Focaccia, ha commentato duramente l’episodio: "Chi sceglie di abbassare il livello del decoro non colpisce solo la propria immagine, ma danneggia l’intera comunità: residenti, operatori, famiglie e turisti".

Insomma, il timore è che la Milano Marittima delle discoteche, dei vip, del lusso e della dolce vita abbia perso il suo smalto.