Il festival benefico per Ville unite e disunite

Modena City Ramblers, Omar Petrini, Lacuna Coil, Giancane, Noise dei Punkreas, dj Fary ed Ebreo. Sono solo alcuni degli artisti che parteciperanno al festival benefico ‘Rumâgna Unite’, la tre giorni di musica dal vivo per raccogliere fondi da destinare a opere di risanamento dei danni causati dall’alluvione nelle Ville unite e disunite. Musica di qualità ma anche buon cibo e intrattenimenti a misura di famiglia: quegli gli ingredienti di un’iniziativa che coinvolge un po’ tutte le realtà del territorio: prima di tutto il Circolo Bandini "Primo Noco", organizzatore, in collaborazione con i consigli territoriali di San Pietro in Vincoli e Roncalceci, ‘L’esercito delle 12 birre’, le associazioni, i comitati cittadini, le società sportive, i volontari, con il patrocinio del Comune. "L’idea del festival – racconta Eros Tassinari del Circolo Bandini, (nella foto con gli altri organizzatori e l’assessore Federica Moschini, ndr) – è nata nei giorni del fango, in cui si spalava e si tirava acqua. Poi ne abbiamo discusso nei bar e siamo partiti con l’organizzazione. Un evento fatto dalla gente del luogo per la gente del luogo e per chiunque voglia esprimere vicinanza. L’ingresso è aperto a tutti e a offerta libera". "Si può dire che tutti abbiamo partecipato – aggiunge Nicola Staloni, presidente del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli –. La ‘Festa dell’Uva’, per esempio, curerà la cucina, la ‘Festa di Borgo Sisa’ ci ha fornito materiale elettrico, e altri ancora le griglie, i trasporti, a seconda delle possibilità".

L’assessora all’Associazionismo e al volontariato, Federica Moschini, ha ricordato la necessità per Roncalceci, in particolare per la palestra e per la scuola elementare, così come per S. Pietro in Vincoli e Borgo Sisa. Il festival si aprirà il 29 settembre con un dj set di Fary, Ebreo, Gianmaria, Montanari. Il giorno successivo, sabato, sarà la volta del punk rock con l’esibizione del cantautore romano Giancane, colonna sonora della serie ‘Netflix’ con Zerocalcare, i torinesi Bull Brigate e i ravennati Sunset Radio. L’ultima giornata, domenica 1 ottobre, vedrà sul palco il supergruppo musicale dei Rezophonic, una frangia dei Lacuna Coil (Cristina Scabbia e Andrea Ferro), Omar Pedrini, l’ex Prozac * con Eva Poles e ancora Paletta e Noise dei Punkreas e i Modena City Ramblers.

ro.be.