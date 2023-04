Il Festival degli aquiloni guarda ad Oriente

Tutti con lo sguardo rivolto ai cielo. Quando? Dal 21 aprile al 1° maggio 2023, quando tornerà sulla spiaggia di Pinarella la 43esima edizione di Artevento Cervia, il Festival Internazionale dell’Aquilone che si preannuncia già una edizione da record. Il calendario sarà ricco di eventi adatti a tutte le età per undici giorni in cui Cervia si trasformerà nella capitale mondiale di questa forma d’arte e di divertimento: saranno 50 le delegazioni provenienti da 5 continenti e oltre 250 gli artisti per l’edizione 2023. Sulla spiaggia di Cervia sono attese migliaia di persone per vedere il cielo colorarsi di centinaia di forme. Artevento è pronta ad affascinare il pubblico con esibizioni di volo, performance multidisciplinari, eventi notturni, mostre, laboratori didattici per grandi e piccini, parate, musica, air sculptures e molto altro.

La manifestazione accoglierà come ospiti d’onore i giovani ambasciatori della cultura maori nel mondo del gruppo Kaimatariki Trust & Te Kura O Hirangi, in arrivo a Cervia dalla Città di Turangi. Accolta in Italia con il patrocinio della New Zealand Embassy in Rome, la delegazione maori composta da 30 artisti e performer coordinata dallo studioso di cultura maori John Ham, sarà protagonista, sulla spiaggia di Pinarella, di uno spettacolo, che comprende anche esibizioni di kapa haka (tipica “danza” maori) e canti waiata sul palco centrale del Villaggio del Festival, con un momento di ’incontro con il pubblico presso la Tenda Maori, situata al centro della Fiera del Vento. Dal Giappone arriverà Masaaki Sato, insignito del Premio Speciale per Meriti di Volo 2023 di Artevento e ospite d’onore con il patrocinio dell’Istituto Giapponese di Cultura, autore insieme all’artista viennese Hundertwasser dell’ aquilone insetto realizzato per il progetto Immagini per il Cielo del Goethe Institut di Osaka, in arrivo da Nagoya insieme a Kengo Nagata. Con loro torna a Cervia Makoto Ohye, giardiniere e paesaggista dalla Città di Daimon (Toyama), autore di aquiloni di carta washi e bambù ispirati ai simboli della cultura giapponese all’equilibrio di consapevolezza, armonia e calma acquisiti attraverso lo studio della cerimonia del tè.

A ingresso gratuito, il festival ha in serbo numerose novità ed eventi adatti a un pubblico eterogeneo. La libertà totale che caratterizza il volo degli aquiloni si ritrova anche nella multiformità delle iniziative del festival, un programma che riunisce sotto la sua egida arte, musica, teatro, temi sociali, divertimento, convivialità e stupore. Ogni giorno, dalle dieci del mattino, si succederanno mostre, competizioni, spettacoli, laboratori didattici, angoli gastronomici e workshop. Dal tardo pomeriggio la spiaggia diventa la location ideale per gli spettacolari voli degli aquiloni acrobatici, gli Sport Kite Show, oltre agli spettacoli del Circo Madera giovane compagnia di circo d’innovazione (senza animali), sostenuta dal Ministero della Cultura.

Ogni giorno inoltre sarà possibile visitare i Giardini del vento, una delle principali attrazioni del festival: la più grande mostra all’aria aperta di air sculpures e installazioni eoliche dal mondo.

Ilaria Bedeschi