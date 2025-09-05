Il festival del videoclip. Riccardo Cocciante il 2 ottobre all’Alighieri

Sta per tornare IMAGinACTION, il festival Internazionale del videoclip, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvat. Appuntamento a Ravenna dal 2 al 4 ottobre. Si comincia il 2 ottobre al teatro Alighieri, con Riccardo Cocciante (nella foto). Tra esibizioni dal vivo, dialoghi e proiezioni dei suoi videoclip, il pubblico potrà vivere un viaggio emozionante che intreccia parole, immagini e musica.

Durante la serata verrà presentato un trailer del docufilm, realizzato in collaborazione e con Rai Documentari, ’Il mio nome è Riccardo’. Ci sarà, poi, la premiazione dello Young IMAGinACTION AI Award 2025, il concorso che ogni anno raccoglie migliaia di videoclip realizzati da giovani autori e videomaker provenienti da tutta Italia. Poi verrà proclamato il miglior videoclip del 2025, deciso dall’Academy di IMAGinACTION.

La seconda serata, il 3 ottobre, si sposterà al CinemaCity con un evento dedicato a Vasco Rossi e al legame tra musica e cinema. In programma la proiezione del film restaurato ’È solo un rock’n’roll show’, diretto da Stefano Salvati, all’incontro parteciperà Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco. Il 4 ottobre sarà ancora il CinemaCity ad ospitare l’ultima serata, dedicata agli anni ’90 e agli 883, ospite Alessia Merz, icona tv di quel periodo. I biglietti sono già disponibili su www.teatroalighieri.org e circuito Vivaticket.