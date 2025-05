Il Festival della Romagna. Sette giorni immersi nelle tradizioni

Dal 7 al 14 giugno Cervia accoglierà la dodicesima edizione de ‘Il Festival della Romagna’. La Torre San Michele sarà il luogo di conferenze e dibattiti culturali (ingresso gratuito, come agli spettacoli in piazza che inizieranno alle 21.30) a partire appunto da sabato 7, quando alle 21 si terrà un approfondimento sulla Romagna di oggi (da domenica in poi le conferenze sotto la torre inizieranno alle 21.15). In Piazza Garibaldi, invece, ci sarà lo spettacolo "Scusi balla?". "Quest’anno collaboreremo con le case museo della Romagna", ha spiegato il Direttore Artistico del Festival Daniele Baronio nella conferenza di presentazione.

La seconda serata, domenica 8, sarà infatti dedicata a tre case museo della Regione: Casa Panzini, Casa Moretti e Casa Pascoli. Un altro omaggio alla storia della Romagna si svolgerà in piazza Garibaldi, con lo spettacolo in onore del sessantesimo anno di carriera di ‘Sgabanaza’. Lunedì Nazario Manzi presenterà il suo libro ‘Esplorare la Romagna’, mentre in piazza Garibaldi si esibirà l’Orchestra Mirko Gramellini. Martedì verrà invece premiato il Carnevale di Gambettola, vincitore regionale dell’edizione 2025. Un altro approfondimento su casa Pascoli avverrà mercoledì con la presenza di Rosita Boschetti, direttrice del Museo Casa Pascoli. In piazza Garibaldi la protagonista sarà l’orchestra Patrizia Ceccarelli.

Giovedì sarà presente l’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni, e successivamente verrà premiato l’attore teatrale Camillo Grassi. In piazza Garibaldi Gastone Guerrini condurrà la festa del cinquantesimo anniversario della fondazione del Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla. La festa sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale dei Trapozal. Venerdì ci sarà un focus culinario con la presenza di Federico Campori, responsabile del Festival internazionale del cibo di strada di Cesena. La serata conclusiva sarà invece dedicata al teatro in Romagna con la presenza dell’attrice Elena Bucci. Inoltre, tutti i giorni dalle 18 alle 23.30, nella Sala Rubicone saranno allestite le mostre ‘Il carnevale in un quadro’, ‘Paesaggi Fioriti’ e ‘Visioni storiche’. Quest’ultima mostra è dedicata al cinquantesimo anniversario de La Pantofla. In sala Artemedia di piazza Garibaldi, infine, sarà visitabile la mostra "Laimina" realizzata dagli studenti del liceo artistico e musicale ‘Canova’ di Forlì e ’Marconi’ di Forlì (ingressi gratuiti). "Questo Festival rilancerà le tradizioni della Romagna – commenta il sindaco di Cervia Mattia Missiroli –. Sarà un’altra occasione per valorizzare il territorio". Programma completo: ilfestivaldellaromagna.it.

Jacopo Ceroni