Il festival dell’aquilone con lo Zecchino d’Oro

Tornano gli aquiloni a Pinarella. Dal 20 aprile al 1° maggio 2024 Artevento porterà nuovamente in spiaggia uno degli eventi più attesi, arrivato alla 44esima edizione. E sarà dedicato alla rinascita dopo l’alluvione quest’anno, visto che pochi giorni dopo la chiusura dell’edizione 2023, che ha visto un record di 600mila visitatori, c’è stata la la catastrofe che ha devastato la Romagna. Quest’anno, la manifestazione – nella persona di Caterina Capelli, organizzatrice e direttrice artistica del festival – è divenuta argomento di un progetto dell’istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, che ne premia l’impegno profuso a partire dal 1981 "a tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa". Un riconoscimento prezioso, giunto proprio negli anni in cui, grazie alla continuità mantenuta anche durante la pandemia, è stato riconosciuto ad Artevento il primato di più longevo Festival Internazionale dell’Aquilone del mondo.

La 44esima edizione prevede 12 giorni dedicati alla creatività sostenibile fra le saline, la pineta e il mare, presentando un programma ricco di ospiti, spettacolo, approfondimenti e celebrazioni. Tra questi la presentazione del restauro dell’aquilone di Mimmo Paladino, un focus sulla Cina per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo, un focus sul Giappone attraverso un gemellaggio con la Japan Kite association e il Museo dell’Aquilone di Tokyo, l’omaggio alla storia dell’Antoniano di Bologna con i bambini dello Zecchino d’Oro, il fenicottero rosa come simbolo dell’edizione, la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Marconi e la partecipazione del designer britannico Carl Robertshaw e dei campioni internazionali di volo acrobatico. Il paese d’onore di questa 44esima edizione sarà la Corea.

Il programma completo è su https://artevento.com/