Il festival d’organo si ferma: "Si chiude un pezzo importante della storia culturale della città"

La 64° edizione del festival internazionale di musica d’organo di San Vitale non si farà. Ad annunciarlo è la sua storica direttrice artistica, Elena Sartori, responsabile dell’associazione Polifonica di Ravenna. "La più antica e longeva rassegna musicale di Ravenna – dice – non si era fermata nemmeno durante il Covid, investendo allora finanziamenti e creatività per una edizione in streaming che ebbe ampia eco in tutto il mondo. Muore invece quest’anno, dopo una petizione pubblica che ha raccolto moltissime firme ma che non è servita". A settembre del 2024 era stata la stessa Sartori ad annunciare che la Curia aveva deciso di revocare la concessione in uso della basilica di San Vitale. I motivi del rifiuto sarebbero stati legati alle polemiche che, in questi ultimi anni, anche se non avevano coinvolto direttamente la diocesi, avrebbero comunque creato molto imbarazzo. Oltre al fatto che la gestione della basilica si è trasformata trasformata e gli eventi musicali negli anni si sono moltiplicati.

"Nessun cenno di disponibilità al confronto – prosegue oggi Elena Sartori – è arrivato da Opera di Religione e Curia; nessun intervento di mediazione, di commento, di rammarico è arrivato dagli assessorati alla Cultura del Comune e della Regione, che pure il festival hanno promosso e finanziato".

Dopo le dimissioni rassegnate da Elena Sartori a gennaio, nessun soggetto culturale e nessuna figura di competenza si è fatta viva per rilevare, in seno alla storica associazione Polifonica, il ruolo di direzione artistica e organizzativa della manifestazione. "Si chiude – prosegue Sartori – un pezzo importantissimo della storia culturale della città di Ravenna: un festival che ha saputo incantare, servire da modello ispiratore e richiamare a Ravenna innumerevoli turisti per 63 anni, promuovendo la carriera di decine di giovani musicisti poi divenuti famosi nel mondo". Particolare rammarico la Polifonica esprime per le "modalità con cui si è consumato questo finale, ovvero nella totale mancanza di dialogo e di confronto democratico, bensì con un inspiegato gesto d’imperio e di forza". L’associazione Polifonica ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, storica sostenitrice del Festival di San Vitale, "per il generoso intervento straordinario che a partire dal 2022 ha ridato slancio e fiato alla Polifonica e al festival, regalando alla città alcune delle edizioni più memorabili della kermesse organistica ravennate. Purtroppo le ultime".

a.cor