Il Festival guarda alle città invisibili E il maestro dirigerà la Trilogia

"Chissà se Italo Calvino avrebbe potuto immaginare tra le sue città invisibili anche quella dei mosaici". Così ha esordito Antonio De Rosa, soprintendente di Ravenna Festival, ieri mattina davanti al pubblico che gremiva l’Alighieri. Perché la 34° edizione della manifestazione prende spunto e titolo dal celebre libro dello scrittore nato 100 anni fa. Le città invisibili, così si chiama l’edizione 2023 del Festival che attraverso gli ospiti parla di arte, ambiente, del dramma della guerra, delle morti in mare e delle donne ancora al centro di troppi soprusi e violenze.

"Abbiamo immaginato che Ravenna – ha spiegato Franco Masotti, tra i direttori artistici del Festival – fosse la 56° delle città invisibili. Nelle Lezioni americane c’è un termine particolarmente significativo, ed è molteplicità. E molteplice è il Festival, nei linguaggi e nelle espressioni artistiche". Musica, teatro, danza e molto altro si incrociano in un programma con oltre cento spettacoli in luoghi diversi, molti dei quali non sono nati per ospitare spettacoli dal vivo. "Sono luoghi della spiritualità – ha detto De Rosa – come le splendide basiliche bizantine, dell’arte e della bellezza, come i musei". Altissimo il livello degli ospiti solisti, da Anne-Sophie Mutter a Beatrice Rana, e naturalmente il maestro Riccardo Muti che sarà presente con due appuntamenti: il 7 luglio dirigerà l’Orchestra giovanile Cherubini nel concerto ’Le vie dell’amicizia’ al Pala de André. Sul palco anche il Coro Cremona Antiqua diretto da Antonio Greco e il controtenore Filippo Mineccia. Il programma prevede composizioni di Gluck, Verdi, Brahms. Il concerto, come da tradizione, verrà replicato in un altro luogo, meta del viaggio, che verrà rivelato più avanti. Riccardo Muti tornerà al Pala de André il 20 luglio, sempre sul podio della Cherubini, con il violoncellista Támas Varga. Il repertorio prevede musiche di Nino Rota, Manuel De Falla. Chiuderà il concerto il Bolero di Ravel.

Infine, novità assoluta, il maestro dal 15 al 20 dicembre, dirigerà la Trilogia d’autunno, un trittico composto da un galà verdiano e due titoli d’opera del repertorio italiano. Intervallata dagli interventi di ospiti come Giovanni Sollima e Tonino Battista, direttore del Parco della musica contemporany ensemble, e dai video di alcuni degli spettacoli in programma, la presentazione si è concluso con la composizione grafica del giovane artista ravennate Matteo Succi. Le illustrazioni del programma sono di Nicola Montalbini.

Annamaria Corrado