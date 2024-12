Il film-concerto di Guccini al Sarti

Oggi alle 21 il cinema Sarti di Faenza (via Scaletta 10) proietterà il film-concerto ’Franceso Guccini: Fra la Via Emilia e il West’, un omaggio all’esibizione del cantautore avvenuta il 21 giugno 1984 in piazza Maggiore a Bologna (filmconcerto prodotto da Nexo Studios, Concerto Film e Universal). Il concerto, organizzato allora per celebrare i 20 anni di attività musicale di Guccini, ebbe un enorme successo, e l’artista si esibì insieme ad altri “giganti“ della musica italiana come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi, Pierangelo Bertoli e non solo. Al Sarti verranno quindi riproposte immagini e video di quel concerto, dal titolo appunto ’Fra la Via Emilia e il West’, e la serata verrà introdottta da un videomessaggio dello stesso Guccini. La serata, organizzata da Cinemaincentro in collaborazione con il Mei, verrà accompagnata dall’esibizione di Martino Chieffo. Biglietti: Nexo Digital.