Il film parla americano a Faenza Al via la prima edizione del Noam

È ormai conto alla rovescia per il l Noam – Faenza Film Festival, evento cinematografico dedicato al cinema del Nord America, con una particolare attenzione alle produzioni indipendenti provenienti da Stati Uniti, Messico e Canada. Sono in calendario oggi i primi appuntamenti: al cinema Europa, a partire dalle 20.30, si terrà il workshop di LongTake sulla New Hollywood, condotto dal critico Simone Soranna, che condurrà il pubblico lungo una riflessione sul rinnovamento del cinema statunitense avvenuto tra la fine degli anni Sessanta ed i primi anni Ottanta.

Alle 21.30 la proiezione d’apertura del festival, con la versione restaurata di ‘American Graffiti’, film cult dedicato alla gioventù americana dei primi anni Sessanta, presentato dalla critica cinematografica Emanuela Martini.

Domani il festival entrerà nel vivo con la proiezione alle 17 del primo film in concorso: ‘Skinamarink’ di Kyle Edward Ball. A precederlo una proiezione speciale di ‘Exposing Muybridge’, di Marc Shaffer, alle 14.30. In serata è prevista la proiezione di ‘Sanctuary’ di Zachary Wigon (nella foto sotto), pellicola a tinte forti anch’essa in concorso. Da venerdì le proiezioni si sposteranno al cinema Sarti: il calendario si è arricchito nelle ultime ore di due new entry: evento clou della giornata di sabato sarà ‘Pearl’ di Ti West, regista noto per l’acclamatissimo western ‘Nella valle della violenza’. E’ al cinema che si guarda quando la società compie una brusca virata, in qualche modo sempre anticipata dalla visionarietà di un regista: è quel che accadde nel 2020 quando visse un momento di imprevista popolarità il film ‘The warriors – I guerrieri della notte’, cult di Walter Hill del 1979, film scelto come classico per l’ultima proiezione del festival, domenica sera alle 21.30, appena dopo la cerimonia di premiazione.

Oltre al ’premio speciale che andrà ad Andrea Pallaoro (ospite domenica alle 16.30) saranno incoronati anche il film più votato dalla giuria popolare costituita dai più giovani, e quello più apprezzato dal pubblico in generale, che si aggiudicherà appunto il Premio Città di Faenza, realizzato dal ceramista e scultore Andrea Salvatori.

Filippo Donati