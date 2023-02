Il film sugli anni d’oro (e lo scudetto) della Sampdoria al cinema Mariani insieme a Gianluca Pagliuca

Per il ciclo ‘Finalmente è giovedì’, domani al cinema Mariani di Ravenna (alle 18 e alle 21, in via Ponte Marino 19) sarà proiettata ‘La bella stagione’, il film documentario di Marco Ponti che racconta gli anni d’oro della Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, culminati con la storica vittoria dello scudetto.

Saranno presenti in sala, per presentare il film e rispondere alle domande del pubblico, il regista Marco Ponti, l’ex portiere Gianluca Pagliuca (nella foto) e il giornalista Federico Calabrese, che ne ha curato la biografia ‘Volare libero’.

Al termine delle proiezioni sarà allestito un firma copie del libro, in collaborazione con Libreria Dante di Longo. Alle 20.45 presentazione del film e del libro insieme agli autori.

La rassegna è organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci, e con il patrocinio del Comune di Ravenna. Info e prenotazioni 0544 37148 (negli orari di apertura della sala).