Il film ’Zamora’ a Massa Lombarda

Oggi ultimo appuntamento di cinema della stagione invernale alla sala del Carmine a Massa Lombarda. Sarà

la volta del film ’Zamora’, con ingresso a 5 euro. Doppia proiezione: alle 16 e alle 18.30. In ’Zamora’ Walter Vismara è un uomo di trent’anni che lavora come contabile in una piccola fabbrica a Vigevano. Quando la ditta per cui lavora chiude senza preavviso, Walter troverà un nuovo posto di lavoro presso un’altra azienda a Milano, dove sarà sotto la

supervisione del suo capo, il Cavalier Tosetto. Quest’ultimo ha una fissazione per il calcio,

costringendo i suoi dipendenti a sfidarsi in una partita una volta a settimana. Walter, che non ama il calcio, si schiera in porta. Questa sua scelta porta l’ingegner Gusperti a prenderlo di mira, soprannominandolo sarcasticamente ’Zamora’ in riferimento al celebre portiere spagnolo degli anni Trenta.