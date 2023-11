Il Financial Times promuove la Cassa

"La Cassa di Ravenna è tra le aziende italiane più attente ai temi dell’inclusione e della diversità": è questo l’esito della quinta edizione di “Europe’s Diversity Leaders 2024”, la classifica appena pubblicata sul prestigioso quotidiano britannico Financial Times come risultato di una ricerca condotta con lo scopo di valutare la percezione dei dipendenti sull’inclusione ed il relativo impegno delle aziende nel promuoverne i vari aspetti. Il risultato è ancora più importante se si considera che i criteri estremamente selettivi hanno ridotto il numero delle realtà italiane ammesse nella classifica tra gli Europe’s Diversity Leaders 2024 dalle 42 dell’anno scorso alle 36 attuali.

La Cassa di Ravenna si posiziona quinta tra le aziende italiane e 141esima in Europa su un totale di 850 aziende. "I temi della centralità della persona negli ambienti di lavoro – si legge in una nota stampa diffusa dalla Cassa – , dell’imparzialità e delle pari opportunità più volte richiamati nel Codice Etico del Gruppo La Cassa ed applicati severamente nella prassi quotidiana sono stati i fattori determinanti per la valutazione eccellente". La classifica è stata redatta sui risultati emersi dall’indagine che ha coinvolto un ampio campione rappresentativo di 16 paesi europei e ben 100 mila lavoratori.